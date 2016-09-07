07 Eylül 2016 Çarşamba
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Model'in yeni albümü 2017 başında

    Türk rock grubu Model, yeni albümlerinin 2017 yılının başında çıkacağını açıkladı

    07 Eylül 2016 Çarşamba 13:29
    Model'in yeni albümü 2017 başında
    "Levla'nın Hikayesi" adlı üçüncü albümleri 2013 yılının Kasım ayında piyasaya çıkan Model, 3 yıl aradan sonra yeni albüm müjdesini verdi. Sosyal medya hesaplarından bir açıklama yapan grup, 4. albümlerinin 2017 yılının ilk aylarında çıkacağını duyurdu. Grup üyelerinin farklı projelerdeki çalışmalarını sürdürdüğünü de vurgulayan Model, “Yaz başında hepimizin farklı projeler için çalışacağını duyurmuştuk. Müzisyenlerin ana oluşumlarının dışında başka projelerle uğraşması olağan ve sık rastlanan bir durum tüm dünyada. Yapmak istediğimiz bir sürü şey, üretim yapmak istediğimiz birçok başka alan var. Bu sebepten Can ve Okan bir süre daha Amerika’da olacaklar. Fatma bu süreçte kendi konserlerine başlıyor. Konserlerinde Model şarkılarına da yer veriyor olacak. Yine Model’den Kerem de sahnede Fatma’ya eşlik edecek” ifadesini kullandı.


    FATMA TURGUT’TAN İLK SINGLE

    Model grubunun solisti Fatma Turgut da, söz ve müziği Can Temiz’e ait olan ilk single’ının önümüzdeki ay yayınlanacağını açıkladı.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Model, Model Yeni Albüm

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Gülseren E. YENİÇAY Gülseren E. YENİÇAY 'Boş ver!' diyemezsin
  • İnci MUTLUER İnci MUTLUER Türk-Amerikan ilişkileri – II
  • C. Şefik KOLDAŞ C. Şefik KOLDAŞ Nostalji-4 İzmir Fuarı
    • GAZETE MANŞETLERİ
    SON DAKİKA
    HAVA DURUMU
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    EN ÇOK OKUNANLAR
    LİNKLER
    Öneriler
    E-GAZETE
    SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    ARŞİV

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2016 © Copyright © 2010 İzmir Haber Ekspres / İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz