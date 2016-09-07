FATMA TURGUT’TAN İLK SINGLE

Haber Kaynağı: DHA

"Levla'nın Hikayesi" adlı üçüncü albümleri 2013 yılının Kasım ayında piyasaya çıkan Model, 3 yıl aradan sonra yeni albüm müjdesini verdi. Sosyal medya hesaplarından bir açıklama yapan grup, 4. albümlerinin 2017 yılının ilk aylarında çıkacağını duyurdu. Grup üyelerinin farklı projelerdeki çalışmalarını sürdürdüğünü de vurgulayan Model, “Yaz başında hepimizin farklı projeler için çalışacağını duyurmuştuk. Müzisyenlerin ana oluşumlarının dışında başka projelerle uğraşması olağan ve sık rastlanan bir durum tüm dünyada. Yapmak istediğimiz bir sürü şey, üretim yapmak istediğimiz birçok başka alan var. Bu sebepten Can ve Okan bir süre daha Amerika’da olacaklar. Fatma bu süreçte kendi konserlerine başlıyor. Konserlerinde Model şarkılarına da yer veriyor olacak. Yine Model’den Kerem de sahnede Fatma’ya eşlik edecek” ifadesini kullandı.Model grubunun solisti Fatma Turgut da, söz ve müziği Can Temiz’e ait olan ilk single’ının önümüzdeki ay yayınlanacağını açıkladı.