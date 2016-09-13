Yerel bazda haber sitelerine olan ilgi, kullanıcıların bu noktada taleplerinin de artmasına neden oluyor. Haliyle bir çok girişimci, internet üzerinden çok farklı alanlara yönelik yeni nesil haber portalı sunmaya çalışıyor. Muğla’da Bugün sitesi de, Muğla’yı genel anlamda ele alarak bu noktada içerik sunmakta olan yeni nesil bir haber sistemi.

Sistem, en basit mantığıyla Muğla haber içeriği sunmakta. Fakat sunmuş olduğu içerikleri, basit ve bilinen bir anlatım yerine, çok daha farklı bir sistem içerisinde sunuyor. Girişimin sahibi ile yaptığımız genel bilgi alışverişinde, bir çok farklı yazarın olduğunu ve haberlerin ilgili ajans kaynaklarından alındıktan sonra ya da doğrudan muhabirlerden alındıktan sonra önemli bir yüzgeçten geçirildiğini söylemekte.

Haliyle Muğlada bugün sitesi, haberi farklı görüşler tarafından harmanlanmış bir yapıda sunmakta. Bu yapı, durumu daha farklı bir hale getirdiği içinde işler bir süre sonra daha sosyal bir haber sitesi haline dönüşüyor. Böylelikle gerek merkezi çevreyi, gerekse de Marmaris, Bodrum gibi tüm büyük ilçelerde ki gelişmeleri hem en doğru, hem de en sosyal ve farklı bir şekilde okuma, bilgi edinme şansına sahip oluyorsunuz.

Şimdi Bodrum ve Diğer İlçelerde Aktif

Yapılan güncelleme ile, sistem içerisin de başta Bodrum haber içerikleri olmak üzere bir çok farklı ilçe için de kapsamlı bir haber akışı sağlanacağı görünmekte. Böylelikle Muğla ile ilgili tüm gelişmeleri, sadece merkezi konuma bağlı kalarak değil her anlamda elde etmiş olacaksınız. Kısacası Muğla’yı en kapsamlı ama bir o kadar da farklı bir bakış açısı ile takip etme şansınız olacak.