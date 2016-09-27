YENİ SEZON DEV KADRO



ANNE-OĞUL KARŞI KARŞIYA!

DEV KADRO

Muhteşem Yüzyıl Kösem yeni kadrosu ve yeni kanalı ile sezona hazır. Yeni bölümleri Fox Tv'de yayınlanacak olan dizide daha önce Beren Saat'in canlandırdığı Kösem Sultan karakterini ise bu kez ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay canlandıracak. Dizideki yenilikler bununla da kalmıyor. Yeni bölümlerde diziye Farah Zeynep Abdullah, Caner Cindoruk, Şemsi İnkaya, Aslı Tandoğan gibi pekçok isim de dahil oldu. Yeni bölümlerde ise Kösem Sultan ile oğlu IV. Murad'ın mücadelesi damgasını vuracak.Yapımını TIMS Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı'nın yaptığı; “Muhteşem Yüzyıl Kösem” hanedanın en güçlü kadın figürü Kösem Sultan ile Osmanlı tarihine damga vuran oğlu “IV. Murad”ın zorlu mücadelesi, yeni sezonda FOX’da izleyicisiyle buluşacak.Şimdiye kadar ilklerle adından söz ettiren ve kısa sürede global bir ekran fenomeni olan “Muhteşem Yüzyıl Kösem” yeni sezonunda dev kadrosuyla dikkat çekiyor.Başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay, tüm düşmanlarını alt ederek elde ettiği kadın saltanatının yanı sıra, dünyaya diz çöktüren bir sultan olan Kösem rolüyle izleyicinin karşısına çıkarken; Metin Akdülger, Kösem’in iktidarı ele alma isteğinde olan oğlu IV. Murad olarak izleyicisiyle buluşacak.Osmanlı’nın Demir yumruğu, Bağdat Fatihi IV. Murad’ın güzeller güzeli aşkı, prenses Farya rolünü ise Farah Zeynep Abdullah canlandırıyor.Bir tarafta; Osmanlının gelmiş geçmiş en kudretli kadını Valide Kösem Sultan, diğer yanda Bağdat’ın, Revan’ın Fatihi, Sultanı IV. Murad...Senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmenliğini Çağatay Tosun’un üstlendiği “Muhteşem Yüzyıl Kösem”, "Devlet-i Aliyye" ile nikahlı Kösem Sultan ile oğlu Murad’ın savaşını konu aldığı yeni sezonunda Osmanlı’nın tarihinde yepyeni bir perde açacak.Annesi Kösem Sultan'ın gölgesinde sembolik bir padişah olarak geçen çocukluğunun ardından, devletin dizginlerini sertçe eline almaya girişen IV. Murad, Osmanlı’nın altın çağını yaşatan padişahlarla benzerlik gösteren kudreti ile halkın övgüsüyle karşılanırken, düşmanlarının ise korkulu rüyası olacaktır.Sultan Murad’ın iktidar yolculuğunda önündeki en büyük engel ise annesi Kösem Sultan’dır. Ailesini, oğlunu ve devletini korumak isteyen Kösem Sultan ile devletini kurtarmak isteyen Sultan Murad karşı karşıya gelecektir.Hanedanın kalbi olan sarayda, neyin merhamet, neyin iktidar hırsıyla yapıldığını yapanın bile kestiremediği bir savaş yaşanmaktadır. “Muhteşem Yüzyıl Kösem” izleyicisini iktidar hırsının, bekleyen intikam hesaplarının, ayağa kalkmaya çalışan bir devletin destanına tanıklık ettirecektir.“Muhteşem Yüzyıl Kösem ”in kadrosunda ayrıca Caner Cindoruk, Aslı Tandoğan, Necip Memilli, Engin Benli, İsmail Demirci, Ushan Çakır, Metin Belgin, Ece Çeşmioğlu, Leyla Feray, Alma Terzic ve Şemsi İnkaya gibi birbirinden başarılı oyuncular da yer alıyor.