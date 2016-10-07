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    • Nobel Barış Ödülü'nü alan kişi belli oldu

    2016 Nobel Barış Ödülü'nü Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos kazandı

    07 Ekim 2016 Cuma 13:07
    Nobel Barış Ödülü'nü alan kişi belli oldu
    Norveç Nobel Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre; Santos, Marksist gerilla örgüt Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile hükümet arasındaki 52 yıllık iç savaşın sonlandırılması için varılan anlaşmanın sağlanmasında gösterdiği "cesur çabalardan" ötürü ödüle layık görüldü.

    Tarihi barış anlaşmasının Kolombiya'da geçen Pazar günü düzenlenen referandumda şok bir sonuçla reddedilmiş olması nedeniyle, Nobel Barış Ödülü'nün Santos'a verilmesi sürpriz olarak değerlendirildi.

    Ancak Norveç Nobel Komitesi, Kolombiya hükümetinin bu çabasını yine de ödüllendirmeyi tercih etti.



    Komitenin açıklamasında, "Bu ödül, aynı zamanda yaşadıkları büyük güçlükler ve suistimallere karşın adil bir barış umudundan vazgeçmeyen Kolombiya halkına, sivil savaşın sayısız kurbanının yakınlarına ve barış sürecine katkıda bulunan tüm taraflara bir armağan olarak görülmelidir" ifadeleri kullanıldı.

    Komite, Kolombiya'da 2010'dan bu yana iktidarda 65 yaşındaki Santos'un barış için harcadığı çabaların Alfred Nobel'in son arzusunu yerine getirdiğini belirtti.






    Anahtar Kelimeler: Nobel, Nobel Barış ödülü 2016, Juan Manuel Santos

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