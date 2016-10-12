Nur Yerlitaş'tan kafa karıştıran paylaşım

Ünlü modacı Nur Yerlitaş'ın rahatsızlandığı ve hastalığının ciddi olduğu iddia ediliyor

Ünlü modacı Nur Yerlitaş, dün akşam sosyal medya hesabından, gözleri yaş dolu bir kadın fotoğrafı paylaşarak; “bazen hayat bize süprizler yapar” notunu düştü. Kafa karıştıran bu paylaşımın ardından Demet Akalın’ın da ‘bu gece bütün dualarım seninle Nur ablam’ yazarak, Yerlitaş için ‘dua’ istedi.Henüz net bir bilgi olmasa da, Yerlitaş’ın ciddi bir sağlık problemi olduğu iddia ediliyor. Yerlitaş’ın paylaşımına Rober Hatemo ve Özge Peker de yorum yaptı. (Sözcü-Burcu Özen)