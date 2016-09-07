Nursel Ergin 2008 yılında yayınlanan “Var Mısın Yok Musun” adlı program ile ilk kez ışıklar karşısına geçti. Yetiştirme yurdunda büyüyerek hayata tutunan ve bir kız çocuğu olan Nursel’in hayat hikayesi herkesi derinden etkiledi. Sonuçta herkesin başına gelebilecek türden zor olaylar bunlar. Ama o sıcaklığı, samimiyeti, duru güzelliği, konuşmaları seyirciyi o kadar derinden etkilemişti ki Nursel yayın hayatına yalnızca o program ile sınırda bırakmadı ve “Mutfağım” adlı programının ardından “Nurselin Mutfağı” adlı program ile ekran serüvenine devam etti. Ancak programları o kadar beğenildi ki kaç sezondur ekranlar da olan Nursel bu sezonda karşımızda olmaya devam edecek. Tek bir farkla.



Bu Fark Nedir?

Bu sorunun cevabını hepinizin merak ettiğini biliyorum. O yüzden daha fazla merakta bırakmadan cevaplayayım. Geçen sezonlar da sadece yemeklerle ilgili bir konu da yayın yapan Nursel bu sezon da karşımız “Nurselin Evi” adlı yeni program konseptiyle çıkacak.



Yeni Program Konsepti Nasıl?

Her sezonda sizleri ekrana kilitlemeyi başaran Nursel bu yeni program konseptinde yemek tariflerinin yanı sıra moda, sağlık, diyet, beslenme, güzellik, ev ve dekorasyon gibi konulara da değinecek. Böylece Nursel yeni programın da ekrana yeni renkler katacak ve alanlarında uzman olan kişileri ağırlayarak insanları bilgilendirecek. Nurselin Evi yemek tarifleri farklı yörelerden gelen ev hanımları tarafından hazırlanmaya devam edecek.



Bunun için yapmanız gereken hafta içi her gün saat 12:00 de Show Tv ekranlarının başında olmaktır. Sizler de Nursel’in sıcaklığı, samimiyeti, yemek tarifleri, sohbetleri ve farklı alanlar da bilgilenmek istemez misiniz? Diğer gündüz kuşağı kadın programlarından kesinlikle farklı olduğunu kendiniz de anlayacağınız “Nurselin Evi ” programını sakın kaçırmayın ve hafta içi her gün saat 12:00 de Show Tv ekranlarında olun.