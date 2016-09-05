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    • O Ses Türkiye jürisinde şok ayrılık! O isim bu sezon yok!

    Ebru Gündeş yeni sezonda 'O Ses Türkiye' jürisinde yer alamayacağını duyurdu

    05 Eylül 2016 Pazartesi 13:19
    O Ses Türkiye jürisinde şok ayrılık! O isim bu sezon yok!
    Acun Ilıcalı’nın yapımcılığını üstlendiği ‘O Ses Türkiye’de 3 yıldır jüri ekibinde yer alan Ebru Gündeş, yeni sezonda yer alamayacağını sosyal medya hesabından açıkladı.

    Jüri üyeleri Hadise, Murat Boz, Gökhan-Hakan Özoğuz ve Acun Ilıcalı’nın olduğu fotoğrafı paylaşan Gündeş, özel nedenler dolayısıyla yeni sezonda olamayacağını açıkladı.



    İşte Gündeş’in fotoğrafa düştüğü not;

    “3 yıldır büyük bir keyif, heyecan ve mutlulukla oturduğum O Ses Türkiye jüri koltuğumda bu sene bulunamayacağımı büyük bir üzüntü ile bildirmek isterim… Hayatta herkes başına ne gelirse gelsin sağlık sorunu olmadığı taktirde bir şekilde yaşantısına ve işine devam eder, etmek zorundadır bende gücümün yettiğince kendim, ailem ve ekibim adına buna çalışıyorum.”
    Anahtar Kelimeler: Ebru Gündeş, O Ses Türkiye, O Ses Türkiye Jüri

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