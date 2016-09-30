Kadınların pantolon giymelerinin hoş karşılanmadığı hatta yasak olduğu dönemlerde kadınlar etek veya elbise giyerlerdi. Kadınları zarif gösteren ve her ortama uyum sağlayabilecek modellere sahip etekler kış, yaz demeden her mevsim giyilebilir giysilerdir. Kalem etek bayan etek modellerinin sadece bir tanesidir. Genellikle ofis tarzı olarak adlandırılan yani iş hayatında kadınların çokça tercih ettiği bir modeldir kalem etek. Belde dar basenlerde kalın ve dizlere doğru daralarak gelen kadının vücudunu sara kalem etek, giyen kişiyi zarif gösterirken iş hayatının ciddiliğini de korur.

Sweatshirt Modelleri ile Polo

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Bir Beden Büyük Olmaması Gereken Giysi Çocuk Mont

Kışa hazırlık yaparken sadece kendimizi değil çocuklarımızı da düşünürüz. Genellikle hızlı büyüyen çocuklara geçen sene olan montları, kabanları bulunduğunuz sene içinde olmaz. Kolları kısa gelir ya da giydiklerinde mont dar olur. Çocuk mont modelleri de çocuk modası tarafından oldukça çeşitliliğe sahiptir. Mont alırken dikkat edilmesi gerekenlere geldiğimizde seneye de giyer mantığıyla çocuğa bir beden büyük mont almak akıllıca değildir. Çocuğa daha uzun, bol gelen o mont çocuğun hareket yeteneğini kısıtlayarak o soğuk ve kış günlerinde hareket etmesini zorlaştırır.