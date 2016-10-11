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    • Ölenler de artık sosyal medyada. Uzmanlar: Saygısızlık!

    İnsanların hayatında büyük bir yer kaplayan sosyal medya ve internet, artık ölüler için de hizmete giriyor. Taziye dilekleri, ölen kişilerin fotoğrafları ve anılarını yaşatmak için sosyal bir ağ kuruldu

    11 Ekim 2016 Salı 10:43
    Ölenler de artık sosyal medyada. Uzmanlar: Saygısızlık!
    Simge Özden-Uzman Psikolog Manolya Özek uygulamayı toplum psikolojisi açısından değerlendirerek bu durumu, bir nevi sevdiklerimizin hatırasını sosyal medya ve internete gömmek gibi bir şey olduğunu, değişen yaşam koşullarının ve ihtiyaçların bu tarz sosyal medya sitelerini doğurduğunu söyledi.
    Hatirasina.com ismi ile kurulan siteye; ölen sevdiklerinizle ilgili bilgiler, fotoğraflar ve daha fazlası içerik olarak eklenebiliyor. İnternetin bu denli hayatımıza giriyor olmasını ve ölüler için bile böyle bir sitenin kurulmasını değerlendiren Uzman Psikolog Manolya Özek, mahremiyet kavramının ölüler için de kalktığını belirterek sosyal medya ve internetin bu denli hayatın içerisinde olmasının değişen yaşam koşullarıyla ilgili olduğunu söyledi.

    Sosyal medya ve internetin her alana girmesini doğru bulmadığını belirten Özek, 'İnsanlar yakınları ölünce de sosyal medya üzerinden paylaşıyorlar. Bu şekilde bazı dengelerin de bozulduğunu düşünüyorum. Her şeyi sanala taşımak insanların yüz yüze olan iletişimini bozuyor. Ölüm mahrem bir şey. O kişinin mezarda ölü bedeninin yatması, ruhunun farklı bir boyuta geçmesi mahrem bir durum. Böyle bir zamanda bile ölüler için sitelerin açılıyor olması, bazı ritüellerin bozulmasına sebep olabilir' dedi.

    'İnsanlar ilgi çekmek istiyor'

    'Sürekli sosyal medyayı kullanan, her yediğini, aldığını paylaşan insanlar genellikle yalnızdır' diyen Özek, kişiler çevre tarafından beğenilmek ve insanların kendileriyle iletişime geçmesini istiyorlar. Hepimizin iletişim kurmaya, kabul edilmeye ihtiyacı var. Sosyal medyaya da mutsuz fotoğraflarımızı hiçbir zaman koymuyoruz. Ölüm belki gizli bir şey, ama ölümde de insanlar baş sağlığı diler. Kişinin yanında olmaya çalışır. Yine burada da insanların yalnızlığını paylaşmaya çalıştığını söyleyebiliriz. Sosyal medyanın bu kadar çok kullanılmasının nedeni; insanların ilgi çekmek istemesi ve ilgi yaratmaya çalışmasıdır. Yaptıkları bir nevi 'Bakın ben buradayım. Ses veriyorum' anlamına geliyor. Ölen kişiler için açılan site de sosyal medya kavramını daha da ileri boyuta taşıyor.

    'Teknoloji ölülerimize bile dokunuyor artık'

    Özek, 'Bu tarz bir sosyal medya ağına olumlu bakacak olursak, artık çağ değişiyor. Bunu bir düğünde bile görebiliyoruz. Düğüne gidemeyen birisi sosyal medya üzerinden canlı izleyebiliyor. Teknoloji çağında yaşıyoruz. Her şey online ve takip edilebilir hale geldi. Bunun sonucunda da mahrem kalkmış oluyor. Ölen insanları sosyal medya ağlarından online yapıp onların da mahremiyetini kaldırmış oluyoruz. Teknoloji o kadar hayatımıza girmiş durumda ki ölülerimize bile dokunuyor artık. Hiçbir yerde mahremiyetin kalmaması düşündürücü tabii. Olumlu tarafından bakacak olursa insanlar artık çok daha ulaşılabilir hale geliyor. Herkes mezarlığa gidebilecek durumda olmayabilir. Böyle bir sistemle çok daha ulaşılabilir hale gelebilir' dedi.
    Anahtar Kelimeler: Sanal Mezar, Hatırasına.com., Mezar Internet

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