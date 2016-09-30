30 Eylül 2016 Cuma
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Rahatlığın Ve Şıklığın Adresi; Tunikler

    Gitgide gelişen tesettür modası, farklı tarzda birçok kıyafetin bir arada kullanılabileceği oldukça geniş bir giyim ağı sunuyor

    30 Eylül 2016 Cuma 01:04
    Rahatlığın Ve Şıklığın Adresi; Tunikler

    Gitgide gelişen tesettür modası, farklı tarzda birçok kıyafetin bir arada kullanılabileceği oldukça geniş bir giyim ağı sunuyor. Özellikle yaz kış demeden günlük kıyafet tercihleri arasında en çok sevilen parçalar yer alan tunikler, şehirli ve modern kadının vazgeçilmez parçaları arasında yer alıyor. “İyi güzel de, her yerde aynı tip tunik modellerini görmekten sıkıldık!” diyorsanız sıkı durun, çünkü kadınların en sevdiği giyim ürünü olan tunikler tesettür dünyasının moda sihirbazı modanisa.com’da yüzlerce çeşitle sizleri bekliyor.




    Son yılların en sevilen parçaları arasında yer alan tunikler, rahat kullanımıyla dikkat çekiyor. Şıklığın ve rahatlığın bir diğer adresi olarak tarif edilebilecek tunikler, birçok farklı şekilde kombinlenerek gardırobunuzun baş tacı olmaya aday. İncecik yapısıyla yaz sıcaklarında size ferahlık sağlayacak olan yazlık tunikler her zevke ve tarza hitap ediyor. Kalem pantolonlarla ya da kumaş pantolonlarla birlikte kullanarak şıklığınıza şıklık katmanızı sağlayacak tunikleri dilerseniz bol eteklerle ya da keten pantolonlarla birlikte kombin ederek hem spor hem de rahat bir görünüm elde edebilirsiniz. Söz konusu fazla kiloları gizlemek olunca tahtını kimseye bırakmayan tunikler, hem geceleri hem de gündüzleri kolaylıkla kullanılabiliyor.



    Dört mevsim üzerinizden çıkartmak istemeyeceğiniz tunikler modelleri açısından oldukça geniş bir yelpazeye sahip. Kot pantolonlarla, taytlarla, uzun eteklerle ya da kumaş pantolonlarla uyum sağlayan tunikler farklı kesimleri ve desenleriyle göz dolduruyor. Sıra dışı bir tarza sahipseniz, deri detaylı ya da kendiliğinden kolyeli tunikler kesinlikle size göre. Çizgilerinizi zorlamak istemiyorsanız, gömlek tipli tunik modellerini tercih edebilirsiniz. İçinizdeki çocuğu hiçbir zaman kaybetmeyenlerdeniz, eğlenceli baskılara sahip olan tuniklere göz gezdirebilirsiniz. Romantik havanızı hep üstünüzde taşımak istiyorsanız, gül motifli, puantiyeli tunikler tam da aradığınız cinsten!

    Modanisa, tunikler kategorisinde size birçok farklı ödeme seçeneği de sunuyor. Eşarplarla, kolye ve şallarla da kolaylıkla kombinleyebileceğiniz tuniklere yurt içinde kapıda ödeme seçeneği ve kredi kartına taksitlerle sahip olabilir, gece gündüz demeden şıklığın keyfini sürebilirsiniz. 

    Anahtar Kelimeler: Moda

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    • GAZETE MANŞETLERİ
    SON DAKİKA
    HAVA DURUMU
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    EN ÇOK OKUNANLAR
    LİNKLER
    Öneriler
    E-GAZETE
    ARŞİV

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2016 © Copyright © 2010 İzmir Haber Ekspres / İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz