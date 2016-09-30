Gitgide gelişen tesettür modası, farklı tarzda birçok kıyafetin bir arada kullanılabileceği oldukça geniş bir giyim ağı sunuyor. Özellikle yaz kış demeden günlük kıyafet tercihleri arasında en çok sevilen parçalar yer alan tunikler , şehirli ve modern kadının vazgeçilmez parçaları arasında yer alıyor. “İyi güzel de, her yerde aynı tip tunik modellerini görmekten sıkıldık!” diyorsanız sıkı durun, çünkü kadınların en sevdiği giyim ürünü olan tunikler tesettür dünyasının moda sihirbazı modanisa.com’da yüzlerce çeşitle sizleri bekliyor.









Son yılların en sevilen parçaları arasında yer alan tunikler, rahat kullanımıyla dikkat çekiyor. Şıklığın ve rahatlığın bir diğer adresi olarak tarif edilebilecek tunikler, birçok farklı şekilde kombinlenerek gardırobunuzun baş tacı olmaya aday. İncecik yapısıyla yaz sıcaklarında size ferahlık sağlayacak olan yazlık tunikler her zevke ve tarza hitap ediyor. Kalem pantolonlarla ya da kumaş pantolonlarla birlikte kullanarak şıklığınıza şıklık katmanızı sağlayacak tunikleri dilerseniz bol eteklerle ya da keten pantolonlarla birlikte kombin ederek hem spor hem de rahat bir görünüm elde edebilirsiniz. Söz konusu fazla kiloları gizlemek olunca tahtını kimseye bırakmayan tunikler, hem geceleri hem de gündüzleri kolaylıkla kullanılabiliyor.









Dört mevsim üzerinizden çıkartmak istemeyeceğiniz tunikler modelleri açısından oldukça geniş bir yelpazeye sahip. Kot pantolonlarla, taytlarla, uzun eteklerle ya da kumaş pantolonlarla uyum sağlayan tunikler farklı kesimleri ve desenleriyle göz dolduruyor. Sıra dışı bir tarza sahipseniz, deri detaylı ya da kendiliğinden kolyeli tunikler kesinlikle size göre. Çizgilerinizi zorlamak istemiyorsanız, gömlek tipli tunik modellerini tercih edebilirsiniz. İçinizdeki çocuğu hiçbir zaman kaybetmeyenlerdeniz, eğlenceli baskılara sahip olan tuniklere göz gezdirebilirsiniz. Romantik havanızı hep üstünüzde taşımak istiyorsanız, gül motifli, puantiyeli tunikler tam da aradığınız cinsten!



