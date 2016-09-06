Saç Boyası Renkleri
Saç boyası renkleri kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Bayanlar ten renklerine uygun olan saç renkleri tercih etmektedir. Kumral, koyu kahve, siyah, sarışın, açık kumral ve mavi saç boyası gibi çeşitli renk seçenekleri bulunmaktadır. Her renk tonunun ayrı ayrı numaraları bulunmaktadır. Böylece sürekli aynı boya ile saç boyayan bayanlar kendi renk tercihindeki boyayı bulmakta zorlanmadan kolaylık ile alabilmektedirler. Bu şekilde boyamak için saç boyaları temin edilebilmektedir.
Evde Saç Boyası Yapmak
Evde saç boyasını kendisi yapmak isteyen bayanların ilk başta yapması gereken şey; saçlarını boyarken dikkat etmeleridir. Boya saçta fazla kaldığı takdirde saç yapısında koparak dökülme ve saç yapısında yanmalar meydana gelebilmektedir. En küçük bir hatada saça kalıcı zararlar verilebilmektedir. Evde saç boyası yapmak için saç boyasının kutusu içerisinde bulunan kullanma talimatını mutlaka okumak ve oradaki her bir maddeye uyarak saç boyama işlemlerini tamamlamak gerekmektedir. Boyanın saçta fazla kalmasını önlemek için talimatlarda belirtilen süre zarfı içerisinde boyanın saçtan çıkarılması gerekmektedir. Renkli saç boyası çeşitlerinden ten renginize ve zevkinize en uygununu seçebilmek için uzman görüşü almanızda fayda vardır. Kaliteli saç boyaları için http://www.manicpanicturkiye.com/ adresine tıklayarak en uygun fiyatlar ile teniniz için uygun olan boyayı seçebilirsiniz.
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