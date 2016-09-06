Bayanlardaki saç bakımı tutkusu ile saç bakım konusundaki ilgi ve değişiklik de çoğalmış bulunmaktadır. Bu ilgiye binaen saç konusundaki gelişmeler de göz ile görülme derecesindedir. Bayanlar yapısal olarak saç renklerinden saç kesim modellerinden çok çabuk sıkılmaktadır. Hal böyle olunca da sürekli

renkli saç boyası

aracılığı ile saçlarını boyamaktadırlar. Saç boyası kadınların vazgeçilmezleri arasında yerini almaktadır. Kimi saç renginden sıkıldığı için kimi ise saçındaki beyaz saç tellerini kapatabilmek için saç boyasına başvurmaktadır. Bayanların hassas noktası olan bu saç konusunda boyama ve kesim yapılırken dikkat edilmelidir. Bu yüzden uzman kuaför veya saç bakım uzmanı tarafından destek alınması gerektiği unutulmamalıdır. Saç boyası kimyasal formüller ile hazırlanarak kişisel bakım mağazalarında satılan saç boyalarından hariç doğal yöntemler ile de hazırlanabilmektedir.

Saç Boyası Renkleri

Saç boyası renkleri kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Bayanlar ten renklerine uygun olan saç renkleri tercih etmektedir. Kumral, koyu kahve, siyah, sarışın, açık kumral ve mavi saç boyası gibi çeşitli renk seçenekleri bulunmaktadır. Her renk tonunun ayrı ayrı numaraları bulunmaktadır. Böylece sürekli aynı boya ile saç boyayan bayanlar kendi renk tercihindeki boyayı bulmakta zorlanmadan kolaylık ile alabilmektedirler. Bu şekilde boyamak için saç boyaları temin edilebilmektedir.

Evde Saç Boyası Yapmak

Evde saç boyasını kendisi yapmak isteyen bayanların ilk başta yapması gereken şey; saçlarını boyarken dikkat etmeleridir. Boya saçta fazla kaldığı takdirde saç yapısında koparak dökülme ve saç yapısında yanmalar meydana gelebilmektedir. En küçük bir hatada saça kalıcı zararlar verilebilmektedir. Evde saç boyası yapmak için saç boyasının kutusu içerisinde bulunan kullanma talimatını mutlaka okumak ve oradaki her bir maddeye uyarak saç boyama işlemlerini tamamlamak gerekmektedir. Boyanın saçta fazla kalmasını önlemek için talimatlarda belirtilen süre zarfı içerisinde boyanın saçtan çıkarılması gerekmektedir. Renkli saç boyası çeşitlerinden ten renginize ve zevkinize en uygununu seçebilmek için uzman görüşü almanızda fayda vardır. Kaliteli saç boyaları için http://www.manicpanicturkiye.com/ adresine tıklayarak en uygun fiyatlar ile teniniz için uygun olan boyayı seçebilirsiniz.