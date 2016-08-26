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    • Şahan Gökbakar 2. kez baba oluyor

    2015'te babalık sevincini yaşayan Şahan Gökbakar, aynı mutluluğu ikinci kez yaşayacak. Ünlü komedyenin eşi 3 aylık hamile...

    24 Ağustos 2016 Çarşamba 10:04
    Şahan Gökbakar 2. kez baba oluyor
    Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, 23 Mayıs 2015'te Selin Ortaçlı ile Prag'da nikah masasına oturmuştu. Kasım 2015'te oğulları Deniz Efe dünyaya gelmişti. Tüm zamanını ailesiyle geçiren ve tatil yapan Gökbakar, ikinci kez baba olacak.

    Evlendikten ve baba olduktan sonra hem düzenli beslenen, hem de tüm zamanını ailesi ile geçiren Şahan Gökbakar'a babalık tatlı geldi. Gökbakar ikinci kez baba olacak. Eşi Selin Gökbakar 3 aylık hamile.
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