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    • Serdar Ortaç: Herkes bir gün aradığı deliyi bulacak

    Bodrum'da sahne alan Serdar Ortaç, hayranlarını coşturdu. Evliliğini hatırlatıp bekar hayranlarına seslenen Ortaç, "Herkes bir gün aradığı deliyi bulacak" dedi

    13 Eylül 2016 Salı 12:16
    Serdar Ortaç: Herkes bir gün aradığı deliyi bulacak
    Gümbet Mahallesi'ndeki Club Pasha'da düzenlenen konserle sevenleriyle buluşan Serdar Ortaç, sahneye seyirciler arasından 'Gıybet' isimli şarkısını söyleyerek çıktı. Ortaç, sahnede şarkısını söylerken havai fişekler atıldı. Sahneye iki dansçıyla çıkan Ortaç'ı, hayranları cep telefonlarıyla görüntüledi. Yaklaşık bin 500 kişinin izlediği konserde Ortaç, sevenlerine eğlenceli saatler yaşattı.

    Hayranlarına seslenen Ortaç, "Sevgili konuklar bu gece Serdar Ortaç'ın 1994'den beri bütün şarkılarını dinleyeceksiniz. Bu gece bizim gecemiz olacak. Bizim için eğleneceğiz. Hepiniz Serdar Ortaç'a hoş geldiniz. Arkadaşlar artık evlendiğime göre kimseye canım, cicim demeyeceğim. Ayrıca herkes bir gün aradığı deliyi bulacak" diyerek, 'İki Deli' isimli parçasını söyledi. Şarkı bittikten sonra "Artık evlendiğime göre bütün bekarlara nispet yaparcasına içebilirim. Kaç tane evli var aramızda çok merak ediyorum. Evlilik dünyanın en güzel şeyi, her zaman söylüyorum" dedi.

    Yaklaşık iki saat sahnede Ortaç, hayranları tarafından alkışlandı.


    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Serdar Ortaç, Ortaç Konseri, Ortaç Bodrum

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