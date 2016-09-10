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    • Sesi ördeğe, kirpikleri ineğe benziyor diye 'tanrıça' ilan ettiler

    Nepal’de yedi yaşındaki bir kız çocuğunun sesi ördeğe, kirpikleri ise ineğe benzediği için 'tanrıça' ilan edildi

    10 Eylül 2016 Cumartesi 13:09
    Sesi ördeğe, kirpikleri ineğe benziyor diye 'tanrıça' ilan ettiler
    Hindu geleneklerine göre, 'tanrı' ilan edilen çocuğun özel durumlar hariç evini terk etmemesi gerekiyor, bu nedenle küçük kızın ailesi mesleklerini de bırakmak zorunda kaldı. Bunun yanı sıra geleneklere göre, yedi yaşındaki ‘tanrıça’ nın ayaklarının yere değmesine izin verilmiyor.

    Nepal Başbakanı Pushpa Kamal Dahal bile, Yunika adındaki ‘Kumari’ (tanrıça) kızı yere eğilerek selamlıyor. Hinduların geleneksel dini bayramlarından biri olarak görülen Yağmur Festivali’nde binlerce insanla birlikte Başbakan Dahal da Yunika’ya olan saygısını bu şekilde gösteriyor.

    Yedi yaşındaki Yunika, devlet yetkilileri ve kraliyet rahipleri tarafından, eski Hindu geleneklerinde yer alan Durga adlı tanrıçanın yaşayan enkarnesi ilan edildi. Fakat küçük kızın ‘tanrıça’ lığı ergenliğe girdiği zaman son bulacak ve herkes tarafından normal bir insan olarak görülecek.



    Yunika’nın babası Ramesh Bajracharya, kızının ‘Kumari’ olarak seçilmesinden ötürü çok mutlu olduğunu çünkü Nepal’de yaşayan tanrıça olmanın, halk tarafından oldukça saygı gördüğünü ifade etti.

    Hindu geleneklerine göre tanrıça olmanın kriterleri ise oldukça enteresan: İneğinki gibi kaşlara, geyiğinki gibi bir kalçaya ve ördeğinki gibi bir sese sahip olmak.

    Tanrıça ilan edilen Yunika ise halinden oldukça memnun olduğunu, o ne isterse herkesin koşulsuz bir şekilde isteklerini kabul ettiğini söylüyor.
    Anahtar Kelimeler: Tanrıça, Nepal, Hindu, Küçük Kız Tanrıça

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