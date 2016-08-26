26 Ağustos 2016 Cuma
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Sevilen dizi Kiralık Aşk'a üç yeni oyuncu

    Star TV ekranlarında yayınlanan Kiralık Aşk dizisi yeni sezon için gün sayıyor. İkinci sezonunu yaşayan dizi, oyuncu kadrosunu da güçlendirdi

    26 Ağustos 2016 Cuma 15:43
    Sevilen dizi Kiralık Aşk'a üç yeni oyuncu
    Başrollerinde Elçin Sangu, Barış Arduç, Salih Bademci, Nergis Kumbasar ve Onur Büyüktopçu'nun yer aldığı Kiralık Aşk dizisine Aşk Yeniden, Sen Benimsin, Evim Sensin gibi projelerde oynayan Gizem Denizci katıldı. Denizci, dizide Ayşegül karakterini canlandıracak.

    Kiralık Aşk'ın yeni sezonunda Seçkin Özdemir ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrılan Müjde Uzman da boy gösterecek.

    Yapım şirketiyle el sıkışan Uzman, yeni sezonda 'Seda Berensel' karakteriyle ekranlarda olacak.

    Diziye katılan bir diğer isim olan Seçkin Özdemir ise yeni sezonda 'Pamir Marden' karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.
    Anahtar Kelimeler: Kiralık Aşk, Kiralık Aşk Oyuncuları, Kiralık Aşk Yeni Oyuncu

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Gülseren E. YENİÇAY Gülseren E. YENİÇAY Fuar, sıcağı kovacak mı?
  • Kaan ALİŞAN Kaan ALİŞAN Faiz daha da düşebilir
    • GAZETE MANŞETLERİ
    SON DAKİKA
    HAVA DURUMU
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    EN ÇOK OKUNANLAR
    banner160
    LİNKLER
    Öneriler
    E-GAZETE
    SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    ARŞİV

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2016 © Copyright © 2010 İzmir Haber Ekspres / İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz