Star TV ekranlarında yayınlanan Kiralık Aşk dizisi yeni sezon için gün sayıyor. İkinci sezonunu yaşayan dizi, oyuncu kadrosunu da güçlendirdi
26 Ağustos 2016 Cuma 15:43
Başrollerinde Elçin Sangu, Barış Arduç, Salih Bademci, Nergis Kumbasar ve Onur Büyüktopçu'nun yer aldığı Kiralık Aşk dizisine Aşk Yeniden, Sen Benimsin, Evim Sensin gibi projelerde oynayan Gizem Denizci katıldı. Denizci, dizide Ayşegül karakterini canlandıracak.
Kiralık Aşk'ın yeni sezonunda Seçkin Özdemir ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrılan Müjde Uzman da boy gösterecek.
Yapım şirketiyle el sıkışan Uzman, yeni sezonda 'Seda Berensel' karakteriyle ekranlarda olacak.
Diziye katılan bir diğer isim olan Seçkin Özdemir ise yeni sezonda 'Pamir Marden' karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.
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