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    • Sezen Aksu'dan kek reklamına 'Gülümse' davası

    Sanatçı Sezen Aksu, Türkiye’nin tanınmış şirketlerinden birine, “Gülümse” adlı eserinin izin alınmadan bir kek reklamının tanıtımında kullanıldığını iddia ederek 150 bin liralık tazminat davası açtı

    10 Ekim 2016 Pazartesi 09:19
    Sezen Aksu'dan kek reklamına 'Gülümse' davası
    İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne avukat Gökçe Kılıç Gülsaran’ın açtığı davaya göre birçok firma ürünlerinin tanıtımı amacıyla Sezen Aksu’yla reklam sözleşmesi yapmak istedi. Gelen bu teklifleri titizlikle değerlendirdiği belirtilen Sezen Aksu’nun tüm sanat yaşamı boyunca çok az sayıda reklam çalışmalarında yer aldığı ifade edildi. Bir bisküvi firmasının Sezen Aksu’yla özdeşleşen “Gülümse” adlı eserinin sözlerini, bir ürünün reklam ve tanıtımı amacıyla sosyal medyada kullandığı bunun bilirkişi tarafından tesbitinin yapıldığı kaydedildi. “Sezen Aksu” ismini Türk Patent Enstitüsü’nde marka olarak tescil ettirdiğini dava dilekçesinde anlatan Aksu’nun avukatı, bilirkişi tarafından tespit edilen kek reklamındaki kullanımların Markalar Kanunu’na da aykırılık oluşturduğunu ifade etti.

    150 BİN LİRA TAZMİNAT İSTEDİ

    “Gülümse” adlı müzik eserinin izin alınmadan ve hiçbir ücret ödenmeden kek reklamının tanıtımında kullanıldığını belirten Sezen Aksu’nun avukatı, “Davalıya noterden haksız eylemlerine son vermeleri ve müvekkilimin zararlarının karşılanması istenmiştir. Aradan geçen zamana rağmen müvekkilimin zararları karşılanmamıştır” dedi. Sezen Aksu isminin ve markasının izin alınmadan kek reklamında kullanıldığı için büyük üzüntü duyduğunu belirten Aksu’nun avukatı, “Davalı şirket müvekkilimin haklarını ihlal etmiştir. Müvekkilim hukuka aykırı kullanım nedeniyle maddi manevi zarar görmüştür. Davaya konu reklamın haksız rekabet ve izinsiz bir kullanım olduğunun tespitini istiyoruz. Ayrıca izinsiz kullanım nedeniyle 100 bin lira maddi ve 50 bin lira manevi olmak üzere toplam 150 bin lira tazminatın davalı şirketten tahsilini talep ediyoruz. (Hürriyet)
    Anahtar Kelimeler: Sezen Aksu, Sezen Aksu Dava

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