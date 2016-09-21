BODRUM'DA YAŞAYACAKLAR

Haber Kaynağı: DHA

İstanbul'da yaşayan mücevher zanaatkarı ve tasarımcısı 31 yaşındaki Penok Aris Gelgeç, bir bankada kurumsal müşteri temsilcisi olarak çalışan Hande Baran'la üç yıl önce Beşiktaş- Kasımpaşa maçında tanıştı. Gençlerin arkadaşlıkları, kısa zamanda aşka dönüştü. Ardından Bodrum'a tatile gelen çift, düğünü Vodafone Arena Stadı'nda, balayını ise Bodrum'da yapmaya karar verdi. Koyu Beşiktaş taraftarı çift, geçen cumartesi günü amacına ulaştı. Beşiktaş Belediyesi'nde kıyılan nikahın ardından 150 davetliyle birlikte Vodafone Arena Stadı'na giderek düğün yaptı. Düğünde stadın tribünlerinde sahada ve yedek kulübelerinde el ele dolaşan çift, Ritimart orkestrasının eşliğinde dans ederek yakınlarıyla eğlendi.Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'nde ev alan Gelgeç çiftinin düğünü, yaklaşık 3 saat sürdü. Düğünün ardından çift, soluğu balayı için Bodrum'daki evinde aldı. Damat Gelgeç duygularını şöyle dile getirdi:"Arkadaşlığımız bir futbol maçında başladı. İkimizin de koyu Beşiktaş taraftarı olmamız aşkımızı kuvvetlendirdi, Beşiktaş'ın hemen hemen hiçbir maçını kaçırmadık. Ayrıca Bodrum aşığız. Bu nedenle Bodrum'a taşınmaya ve yaşamaya karar verdik. Ancak Beşiktaş'ımızı yine hiçbir maçında yalnız bırakmayacağız. Vodafone Arena'da evlenmek hayatımızın en güzel anıydı."