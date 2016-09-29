Yaklaşan soğuk havalar ile birlikte yeni sezon kışlıklar da yavaş yavaş piyasaya çıkıyor. Firmanın yeni sezonu indirimle karşılaması, tasarladığı birbirinden şık kabanlar ile de devamlılığını sürdürüyor.

· Bebe Yaka Kaban

· Bonded Kaban

· Kapüşonlu Kaban

· Slim Fit Kaban seçenekleri ile pek çok tarza hitap eden erkek kaban modelleri, mağazalarda yerlerini aldı.

Modern Zamanların Yıllanmış Tercihi Papyon

Erkeklerin boyun bağı tercihlerinde en farklı ürünü papyonlar oluşturuyor. Erkeklere sıra dışı bir hava katan papyon, özel bir tercih olmayı sürdürüyor. Farklı renk ve desen seçenekleriyle papyonlar, uygun fiyatları ile de müşterileri cezbediyor.

Tende Esintinin Adı T-Shirt

Erkeklerin hem gömlek altına giyerek tarzlarında farklı bir hava yakalamalarına olanak sağlaması, hem de tek başına gayet şık bir tercih olması sayesinde t-shirtler, daima popüler olarak kalmaktadırlar. www.kigili.com adresini tıklayarak da görebileceğiniz t-shirt modelleri

· Slim Fit

· Regular Fit

· Spor

· Klasik

· Bisiklet Yaka

· Polo Yaka

· V Yaka

· Büyük Beden T-Shirt olmak üzere müşterilerine oldukça geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.