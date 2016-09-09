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Peki güvenilir bir sohbet sitesinden beklentileriniz nelerdir? Sohbet sitesinin olması gereken özellikleri nelerdir?





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