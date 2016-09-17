2016 yılının başlarında e-ticaret dünyasına giriş yaparak, kadın moda dünyasına yeni bir soluk kazandıran, STILKAPINDA.COM
, birbirinden stil ve şık giyim ürünleri ile adından sıklıkla söz ettirmeye başladı. İngiltere ve İrlanda başta olmak üzere, Rusya, Polonya, Güney Kore gibi birçok dünya ülkesindeki anlaşmalı distribütörleri sayesinde, Türk müşterilerine ithal giyim imkanı sunuyorlar. Web sitesi dizaynları oldukça şık ve sade. Üye olmadan da hızlı bir şekilde sipariş oluşturulabiliyor. Müşteri hizmetleri'nin bulunması da ayrı bir artı. Merak edilen tüm konularda ziyaretçilerine severek yardımcı oluyorlar.
YÜZLERCE FARKLI MARKA, BİNLERCE TARZ ÜRÜN
Türkiye'de alışılagelmişin aksine, belirli markaların bilindik modellerininin dışında, model ve tasarımlarıyla müşterilerinin ufkunu genişletebilecek, ürün tasarım ve kalitesinde kendilerini ıspatlamış, yüzlerce üreticinin tarz ürünlerine yer vermekteler. Çanta başta olmak üzere, Ayakkabı, Elbise, Ceket, Yelek, Mont, Kaban, Parka, Jean, Aksesuar, Plaj Giyim, Spor Giyim gibi daha birçok kategoride ürünlerini satışa sunmaktalar.
BU YILIN MODASI ZIMBALI SIRT ÇANTALARI
Modayı yakından takip eden STİL KAPINDA; Valentino, Furla, Marc Jacobs, Zanotti, Mcm, Moschino gibi, dünyaca ünlü markaların 2015-2016 tasarımlarında, zımbalı modellere yer vermesiyle, Sırt Çantası
kategorisinde bu modaya uyduğu görünüyor. İlk bakışta deri kalitesininin gözümüze çarptığı çantalar arasında; püsküllü, zincirli, punk severler için kuru kafalı ve marjinal baskılı, zımbalı sırt çantaları
yer almakta. Satışa sunulan ürünler, hem deri, hem de denim severlerin oldukça ilgisini çekeceğe benziyor. 130TL-450TL arasında değişen fiyatları, kredi kartına 9 taksite kadar taksit imkanı, satış sonrası hizmeti ve ürün kalitesi ile müşterileri oldukça memnun görünüyor. "-Sırt çantası kullanmak bana göre değil." diyenler için, Kadın Çanta
kategorisinde, dilerseniz zımbalı, dilerseniz klasik, birbirinden tarz tote, kol ve omuz çantaları yer almakta. Süet, nubuk, yumuşak/kabartma deri kalitesiyle, yüzlerce ünlü markanın benzer tasarımlarına yer verildiğini görmekteyiz. Bu çantalara da sahip olmak, 120TL-850TL fiyat aralığında mümkün görünüyor.
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