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    • Tarçın Bakır Saç Rengi

    2016 – 2017 yılının en trend saç renklerinin başında tarçın bakır saç rengi gelmektedir. Tarçın bakır saç rengi özellikle ilkbahar ve yaz aylarında çok güzel bir görüntü oluşturmakta ve mevsimin neşesini çok güzel bir şekilde yansıtmaktadır

    05 Eylül 2016 Pazartesi 22:05
    Tarçın Bakır Saç Rengi
    2016 – 2017 yılının en trend saç renklerinin başında tarçın bakır saç rengi gelmektedir. Tarçın bakır saç rengi özellikle ilkbahar ve yaz aylarında çok güzel bir görüntü oluşturmakta ve mevsimin neşesini çok güzel bir şekilde yansıtmaktadır.

    Tarçın bakır saç rengi özellikle Elçin Sangu ile bütünleşmiş olup, birçok kişiye de örnek olmuştur. Elçin Sangu’nun beyaz teni üzerinde çok hoş görünen tarçın bakır saç rengi tüm beyaz tenli hanımları tarçın bakır saç rengine özendirmiştir. Evet, tarçın bakırının beyaz tenliler ile mükemmel bir görüntü oluşturduğu şüphesizdir. Ancak tarçın bakırı yalnızca beyaz tenlilere değil aynı zamanda kumrallara da çok yakışmaktadır. Kumral bayanlar tarçın bakırı saçları ile gayet kuğul bir görünüme kavuşabilirler.

    Beyaz tenli bayanların tarçın bakırı saç tercih etmeleri onların cildinin daha canlı ve renkli görünmesini sağlayacaktır. Özellikle renkli gözleri olan kadınlar tarçın bakırı saç tercih ettiklerinde çok daha güzel bir görüntüleri olacaktır. Yeşil göz ile mükemmel bir uyumu olan tarçın bakırı renkli gözlü ve beyaz tenli bayanlar için çok idealdir. Kumral bir bayansanız da tarçın bakırı tercihi yapabilirsiniz. Ancak kumrallarda yok olma sorunu yaşanabilir. Bunun için tarçın bakırı saç rengi tercih eden kumral bayanların yüzlerinden makyajı kesinlikle eksik etmemeleri önerilmektedir. Esmer bir bayansanız ve tarçın bakırı saç rengini kullanmak istiyorsanız o halde tarçın bakırının en koyu tonunu tercih etmelisiniz. Koyu bir tarçın bakırı esmer bir bayana da gayet güzel yakışacaktır. 

    Tarçın bakırı rengini bir kuaför saçınız hangi renk olursa olsun istediğiniz rengi tutturacaktır. Ancak siz evde saçınızı boyamak istiyorsanız özellikle saçınız koyu tonlardaysa direkt saçınız üzerine tarçın bakırı yapmanız rengi tam olarak tutturamamanıza sebep olacaktır. Bunun için evde tarçın bakırı saç rengini saçınıza uygulayacaksanız öncelikle saç renginizi açmalısınız. Saç renginizi açtıktan sonra saçınıza boyayı uygulamalısınız. Ama riskli bir renk olduğu için bu rengin mutlaka profesyonel ellerde yapılması önerilmektedir.

    Tarçın bakırı saç rengi tıpkı kızıl gibi kolay akan bir renktir. Bunun için tarçın bakırı tercih eden bayanların sıklıkla boya yaptırabilen, kuaföre gidebilen kişiler olması gerekmektedir. Aksi takdirde o ışıltılı görüntü çok kısa bir süre içinde bakımsız bir görüntüyü meydana getirebilir.
    Anahtar Kelimeler: 2016,, 2017, Yılının, Trend

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