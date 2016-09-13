Geçen yıl terör saldırısı ve yakalandığı gribal enfeksiyon nedeniyle Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’ndeki dört konserini iptal eden Tarkan, bu yıl bir rekor kırdı. Megastar, 3 - 11 Eylül tarihleri arasında verdiği yedi günlük konserlerden 7 milyon TL kazandı. Fiyatları 75 - 500 TL arasında değişen biletler, kısa sürede tükenince, merdiven boşlukları 112 TL’den satılan sanatçı, sponsorlardan gelen ücretlerle, her bir konserinden 1 milyon TL kazandı. Tarkan, yedi gün boyunca 49 bin hayranına seslendi.



Konserlerine başlamadan önce Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde iki gün, Harbiye’de ise bir gün prova yapan Megastar’ın, mekan için 80 bin TL ödediği öğrenildi. Tarkan, giydiği kıyafetler için ise Gülnur Güneş’e 100 bin TL ödedi. Cumartesi günü Antalya’daki Expo 2016’da sevenleriyle buluşmaya hazırlanan sanatçının bu organizasyondan da 1 milyon TL aldığı iddia edildi. Tarkan, böylelikle, sekiz konser karşılığında 8 milyon TL alarak bir rekora imza attı. (Cadde)







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