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    • Twitter'daki İzmirdeçevirme hesabına gelen bu fotoğraflar kahkahaya boğuyor

    İzmir’de trafik polislerinin uygulama noktalarının diğer sürücülere uyarı amaçlı paylaşılması için Twitter’da oluşturulan hesabın takipçi sayısı 3 yılda 11 binden 275 bine ulaştı. Sürücülerin trafikte karşılaştıkları olumsuzlukları da fotoğraflayıp paylaştığı sitedeki paylaşımlar trafikte karşılaşılan ilginç anları da gözler önüne seriyor

    29 Ağustos 2016 Pazartesi 11:17
    Twitter'daki İzmirdeçevirme hesabına gelen bu fotoğraflar kahkahaya boğuyor
    Foto galeriye git Teknolojinin gelişmesiyle günlük hayatta daha etkin hale gelen sosyal medya farklı girişimlerle denetleme aracı haline gelebiliyor. 2013 yılı Nisan ayında Twitter’da oluşturulan ve takipçi sayısı 11 bini bulan ’İzmir çevirme radar’ başlıklı hesap, daha önce İzmir’deki trafik polislerinin uygulama noktaları ve radar bölgeleri paylaşılmasıyla gündeme gelmişti. Bugün takipçi sayısı 275 bine ulaşan hesaptaki paylaşımlar da dikkat çekici hal aldı. Twitter’ı kullanan bazı trafik polislerinin, söz konusu hesabı takip edip, zaman zaman uygulama olmadığı halde uygulama varmış gibi yapmasını engellemek için sürücüler fotoğraf veya görüntülerle uygulama noktalarını paylaşıyor. Hesabı takip eden bazı kullanıcılar ise güzergah hakkında anlık bilgi isteyerek trafik yoğunluğuna göre hareket ediyor.

    KAHKAHAYA BOĞAN PAYLAŞIMLAR

    Bazı kullanıcıların trafikte karşılaştıkları anlar ise görenleri kahkahaya boğuyor. Otomobilinde koç taşıyan sürücü, otomobilini 4 araçlık yere park eden bir başka sürücü ya da dairesini otomobiline yapıştırdığı ilanla satmaya çalışan sürücü bunlardan yalnızca bir kaçı. Yayaların yürümesi gereken kaldırımlara park eden araç ile yoldan geçmek zorunda kalan bebek arabası trafikteki çelişkiyi gözler önüne sererken trafikte motosiklet ve belediye otobüslerinin arkasına takılan patenli gençler ciddi tehlike oluşturuyor. Kısa süreli heyecan uğruna ölüme göze alan gençlerden bazıları ise yaşadıkları kazalar nedeniyle yaralanabiliyor. Kask takmadan ailelerini de aldıkları motosikletle trafiğe çıkan sürücüler ise görenleri şaşkına çeviriyor.



    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Izmir, Izmir çevirme, Twitter

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