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    • Ünlü oyuncu Nejat İşler, katıldığı nişanda harmandalı oynadı

    Bodrum Gümüşlükspor'un kulüp başkanlığını yapan sanatçı Nejat İşler, Bodrumlu bir çiftin nişan yüzüğünü taktıktan sonra harmandalı oynadı

    10 Eylül 2016 Cumartesi 14:47
    Ünlü oyuncu Nejat İşler, katıldığı nişanda harmandalı oynadı
    Gümüşlükspor Kulübü Başkanı oyuncu Nejat İşler, Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi Karabağlı Mevkisi'nde bir otelde düzenlenen nişan törenine katıldı. Moda tasarımcısı 23 yaşındaki Müge İnci ile Yakamoz Restoran'ın işletmecisi 23 yaşındaki Görkem Kolcu'nun nişan yüzüklerini 400 davatlinin huzurunda takan İşler, daha sonra nişanlı çift ve yakınları ile birlikte yöresel oyunları sergiledi. Harmandalı ve Çökertme gibi yöresel oyunları ustaca oynayan ve yaklaşık üç saat törende kalan İşler, davetliler tarafından bol bol alkışlandı.



    Bir yıl sonra düğün yapacaklarını belirten Görkem Kolcu, "09.09.2017 tarihinde yani tam bir yıl sonra düğünümüzü yapmaya karar verdik, yine tanıklarımızdan birisi Nejat İşler olacak. Bizi bu mutlu günümüzde yalnız bırakmayan, özellikle Gümüşlüklü çocukların ve gençlerin spor yapması için her türlü fedakarlığı gösteren sanatçı dostumuz Nejat İşler'e teşekkür ediyorum" dedi.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Nejat Işler, Nejat Işler Bodrum, Nejat Işler Harmandalı

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