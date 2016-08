NAŞİDE GÖKTÜRK KİMDİR?

NİRAN ÜNSAL: HAYAT NAŞİDEYİ KAYBETTİ

CENAZESİ BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Haber Kaynağı: DHA

Bir yıldır akciğer kanseri ile savaşan sanatçı Naşide Göktürk, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine geçen 8 Ağustos'ta Acıbadem Bodrum Hastanesi'ne yatırıldı. Tedavisine yoğun şekilde devam edilen Göktürk, dün saat 17.30 sıralarında vefat etti.Şarkıcı Niran Ünsal, acı haberi Twitter hesabından, 'Can dostum Naşide Göktürk'ü kaybettik. Mekanı cennet olsun. Ailen ve biz sevenlerine Allah'tan rahmet diliyorum' diyerek duyurdu.Göktürk'ün yaşamını yitirmesinin ardından Acıbadem Bodrum Hastanesi'nden yazılı açıklama yapıldı. Onkoloji Merkezi Sorumlu Hekimi Tıbbi Onkolog Dr. Hilmi Ege imzalı açıklamada şunları söyledi:"Yaklaşık bir yıl önce akciğer kanseri teşhisiyle tedavi altına alınan Naşide Göktürk, hastanemize genel durumundaki bozukluk nedeniyle geldi. İleri evre kanser hastalığıyla mücadele eden değerli sanatçımız Naşide Göktürk'ü, yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef kaybettik. Tüm sevenleri gibi bizler de değerli sanatçımızın vefatı nedeniyle büyük üzüntü duyduğumuzu ifade eder, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz."Şair, söz yazarı, besteci, yorumcu Naşide Göktürk, 1 Nisan 1965 yılında doğdu. Çocukluk ve gençlik yıllarını Büyükada'da geçirdi. Lise yıllarında edebiyata meraklı olan Göktürk, bir süre muhasebecilik yaptıktan sonra Ankara'da kendi işini kurarak kafe açtı. 1990'lı yılların ortalarında albümüne de ismini veren 'Yüreğim Rehin' şarkısı ile büyük çıkış yakaladı. Şiir kitapları da bulunan Göktürk'ün yakın arkadaşı Onur Akay, 2015 yılında kansere yakalandığını açıkladı. Tedavi süreci devam ederken 2016 yılında 'Çocukluğumu uçuruyorum' albümünü çıkardı. Çok sayıda albümleri ve kitapları bulunuyor.Ünlü şarkıcı Naşide Göktürk'ün hayatını kaybetmesinin ardından dostları, ailesine destek olmaya çalıştı. Hastanede bekleyen Niran Ünsal, Göktürk'ün çok değerli bir sanatçı olduğunu belirtip, "Hayat Naşide'yi kaybetti" diyerek acısını dile getirdi. Ünsal, "Başımız sağolsun, mekanı cennet olsun. Ben çok kıymetli bir dostumu kaybettim. Sektörde dostum diyebileceğim tek insandı Naşide. Gerçekten yüreği, gönlü çok geniş bir insandı. İyi niyetli, iyi kapli bir insandı. Dostumu kaybettim, çok üzgünüm. 30 Ağustos Zafer Bayramı bugün. Güzel bir günde gitti. Kurtuldu arkadaşlar, çünkü gerçekten çok ızdırap çekiyordu. Ben biliyorsunuz O'nun için buraya geldim. Çocuklarımı bile buraya getirdim. O'na yakın olabilmek adına. Ama bu süreç, 14-15 aydır devam eden bir süreçti. Zorlu bir süreçti, ailesi ve biz sevenleri açısından. Ben kurtulduğunu düşünüyorum tabi, ama keşke imkan olabilseydi de Naşide'yi bir 100 sene daha yaşatabilseydik. Hepimiz bu yolun yolcusuyuz. Nefes alıp veren herkes bir gün ölümü tadacak, ölümlüyüz onu bilmek zorundayız. Çektiği bütün acılar inşallah, bu dünyada çektiği acılar olsun diye temenni ediyorum. Tabi hiç kimse ölümü hedeflemez, hayal etmez, insanoğlu nefes aldığı sürece hep, yaşama tutunur ve O'nu yaşama başlayan birçok şey vardı. Naşide'nin de bu 14-15 aylık süreç içerisinde hem ailesinin desteği hem yaptığı albüm 'Çocukluğumu Uçuruyorum' biliyorsunuz kendi isteği doğrultusunda yaptığı bir albümdü ve onun çok severek yaptığı bir albümdü. Daha önce başka şirketlerden de albümler yaptı ama Naşide'nin son yaptığı albüm hiç kimsenin, ben dahil hiçbir şeye karışmadığı bir albüm bu. Ben yapımcısı olarak da hiçbir şeye karışmadım. İstedim ki; onun iyileşmesine sebep olacak ne varsa elimden gelen her şeyi yapmaya çalıştım. O yüzden son derece vicdanım rahat. Sadece ben değil, benimle birlikte bu yolculukta eşim İbrahim Bey, şirket ortağım, dostlarım hiç yalnız bırakmamaya çalıştık. Ama söylenecek çok fazla bir şey yok, sözün bittiği yer artık. O yüzden ben biliyorum ki bu dünya sadece gözümüzle gördüğümüz alemden ibaret değil. Önemli olan o yaşam süresi içerisinde geride ne bıraktığımızdır. Güzel şeyler bıraktı Naşide. Naşide'yi hayat kaybetti aslında. Hayat Naşide'yi kaybetti, biz Naşide'yi kaybetmedik. Çünkü Naşide Göktürk, bugüne kadar 25 yıllık müzik hayatı, sanat hayatı içerisinde ismini özel altın harflerle yazdırmış sanatçıydı. Gerçek bir sanatçıydı. Üretiyordu söz yazıyordu. O her zama yazdıkları ve ürettiği eserlerle yaşayacak. Ahmet Kaya ve sevdikleri ile buluşacak" dedi.Naşide Göktürk'ün cenazesi tedavi gördüğü Acıbadem Bodrum Hastanesi morgundan alınarak Bodrum Belediyesi Cenaze İşleri Müdürlüğü Morgu'na götürüldü. Ünsal, Göktürk'ün cenazesinin bugün ikindi namazına müteakip Bitez Adliye Camii'nden kaldırılacağını, Bitez Mezarlığı'na defnedileceğini söyledi.