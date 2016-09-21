Ünlü popçu Tuğba Özerk'le ilgili bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre şarkıcı Özerk, makyözü ile tartıştı ve onu işten attı. Bu duruma sinirlenen makyözü de ünlü popçuyu önce tehdit etti ve arkasından da dövdü. Ünlü şarkıcı da bu olay karşısında sessiz kalmadı ve makyözünü hakkında savcılığa şikayet dilekçesi verdi. Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk, dilekçesinde yaşadığı olayı anlatarak korktuğunu ifade etti.



Ünlüler dünyasında bir darp olayı daha! Tuğba Özerk, önceki gün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurup makyözü Dilek K. hakkında suç duyurusunda bulundu. Özerk, dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:



'KORKUYORUM'



"Makyözüm Dilek ile sözlü tartışma yaşadık. Ben de kendisini işten çıkardım. Bana fiziki şiddet uyguladı. Bu arada bana birden fazla kez 'Korkunun ecele faydası yok' şeklinde tehdit mesajları attı. Korkuyorum." (Sabah)



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