28 Eylül 2016 Çarşamba
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Ünlü yönetmen Ferzan Özpetek eşcinsel evlilik yaptı

    İtalya’da yaşayan Yönetmen ve Senarist Ferzan Özpetek, uzun yıllardır birlikte olduğu sevgilisi Simone Pontesilli ile evlendi

    28 Eylül 2016 Çarşamba 09:51
    Ünlü yönetmen Ferzan Özpetek eşcinsel evlilik yaptı
    Haftalık magazin dergisi Chi’nin aktardığına göre, Roma Belediyesi’nde gerçekleşen nikaha, sadece çiftin çok yakın 15 kadar arkadaşı katıldı.

    Özpetek’in ve Pontiselli’nin, özel hayatlarına saygı duyulması gerekçesiyle, nikahın yapıldığı salona gazetecilerin alınmasını istemediği öğrenildi.

    Chi dergisi, nikaha ilişkin özel haberin, Çarşamba günü piyasaya çıkacak olan edisyonlarında yer alacağını duyurdu.

    İtalya'da eşcinsel birlikteliklerin hukuki olarak tanınmasını sağlayan medeni birliktelik yasası, geçen Mayıs ayında mecliste kabul edilmişti.

    Ferzan Özpetek, İstanbul Kırmızısı’ndan sonraki eseri olan “Sen Benim Hayatımsın adlı kitabını, 15 yıldır birlikte olduğu Simone Pontesilli’ye adamıştı.

    Kitabında Roma’da geçirdiği 40 yılı, hayatına giren insanları anlatan Özpetek, bunun aynı zamanda bir aşk romanı da olduğunu söylüyordu.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Ferzan özpetek, Ferzan özpetek Evlendi

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Gülseren E. YENİÇAY Gülseren E. YENİÇAY Herkes kendi havasında
  • İnci MUTLUER İnci MUTLUER Çözüm Atatürk
  • C. Şefik KOLDAŞ C. Şefik KOLDAŞ İzmir'de ulaşım
    • GAZETE MANŞETLERİ
    SON DAKİKA
    HAVA DURUMU
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    EN ÇOK OKUNANLAR
    LİNKLER
    Öneriler
    E-GAZETE
    ARŞİV

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2016 © Copyright © 2010 İzmir Haber Ekspres / İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz