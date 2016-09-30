Bahçelievler Kiralık Daire bakımından yelpazesi geniş bir İstanbul ilçesi fakat herkes oturduğu semtte çalışmıyor ya da herkesin sosyal yaşantısı oturduğu ilçeyle sınırlı kalmıyor. Burada da Zingat’ın “Yaşam Skor” programı devreye giriyor. İlan arayışlarını kolaylaştıran kullanıcı dostu olan “Yaşam Skor” nasıl kullanılır, ne işe yarar?

● Evin konumu, işin konumu, sosyal olarak bulunmaktan hoşlanılan yerin konumu seçilir.

● Üç madde de seçildikten sonra program otomatik olarak üç semtin merkezi yerlerindeki ilanları ve ev kredisi puanını size göstermektedir.

Kadıköy Kiralık Daire ve Satılık Daireleri Bulmak Hiç Bu Kadar Olmamıştı

Zingat’ın sayesinde konut arayışında olan insanlar “Bölge Raporu” ve “Yaşam Skor” programlarıyla belki de binlerce ev ilanlarına tek tek bakmaktan kurtulabiliyor, zamanı daha verimli kullanabiliyor. Kadıköy Kiralık Daire, Bahçelievler satılık daire demeden her türlü kolaylık sağlamaya devam ediyor.

Ümraniye Kiralık Daire İçin Uygun Mudur?

Bunun da cevabı elbette Zingat sitesinde. Ümraniye Kiralık Daire ve satılık daire arayışında iseniz bahsi edilen tüm bilgilere, programlara www.zingat.com adresinden ulaşabilmek pek mümkün.