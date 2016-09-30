Chino pantolon keten pantolonlar ile karıştırılsa da %100 pamuktan yapıldığı ve ince dokuma bir kumaş olduğu için keten pantolonlara oranla daha yumuşak ve daha ferahtır. Chino pantolonlar ilk başlarda İngiliz, Fransız ordusundaki askerlerin üniforması olarak üretilmişlerdir. Chino pantolonların kumaşı yumuşak, dayanıklı ve serin olduğundan yaz aylarında kullanımı çok rahattır. Neon renklerde de üretilse bile klasik renkleri daha çok tercih edilmektedir. Kırmızı, siyah, gri, lacivert, hardal rengindeki chino pantolonlar bireylerin en çok tercih ettiği türlerdir.

Jean Pantolonların Yerini Alan Pantolon Modeli: Kanvas Pantolon

Erkek giyimde yazın sıcaklarından kurtararak erkeklerin daha rahat olmasını sağlayan kanvas pantolon modelleri jean pantolonların yerini almaya başlamıştır. Kullanma konusunda oldukça rahat kombinlenebilen kanvas pantolonlar erkeklerin giysi dolaplarının bir numaralı giysileridir. Kanvas pantolonlar bir gömlekle giyilebileceği gibi spor bir tshirt ile de rahatlıkla kombine edilebilir.

Trençkot Modelleri Pierre Cardin'de

Sonbahar ve ilkbahar aylarında sert rüzgarın soğuğuna karşı bizi koruyan ve tarzımızı tamam trençkotlar bu sene de revaçta. Trençkot modelleri için www.pierrecardin.com.tr sitesini ziyaret etmelisiniz.