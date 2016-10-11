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    • Yıldız Tilbe'den Tatlıses'e zeytin dalı: Kimseye dargınlığım yok!

    Yıllar önce katıldığı İbo Show'da İbrahim Tatlıses'le sert bir kavga yaşayan Yıldız Tilbe, ünlü sanatçıya kırgınlığı olmadığını belirterek "Onun gibi bir ses daha gelmez" dedi

    11 Ekim 2016 Salı 17:20
    Yıldız Tilbe'den Tatlıses'e zeytin dalı: Kimseye dargınlığım yok!
    Şarkıcı Yıldız Tilbe, 8 yıldır küs olduğu İbrahim Tatlıses'le ilgili 'Renkli Sayfalar' mikrofonlarına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yıldız Tilbe, İbrahim Tatlıses'i affettiğini söyledi.

    Bundan 8 yıl önce İBO Show'da Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses arasında canlı yayında büyük bir kavga yaşanmıştı. Programda Tatlıses " 'Abi beni dövüyorlar gel beni kurtar' dedin ben de geldim seni o p…venklerin elinden aldım" demiş Yıldız Tilbe de bu ifadelere sert çıkmıştı.

    "KİMSEYE DARGINLIĞIM YOK"

    8 yıl aradan sonra yaşanan bu kavga sorulunca Yıldız Tilbe'den dikkat çekici açıklamalar geldi. Tilbe şunları söyledi: "Hiç kimseyle dargınlığım yok. Hiç kimseyle dargınlığı sürdürmeye değmez. Hayat o kadar uzun değil. Eğer ölümsüz olsaydım kimseyle konuşmazdım. Tatlıses'in albümü hayırlı uğurlu olsun. Herkes kendi bayrağını taşıyor. Onun gibi bir ses daha gelir mi? Herkesten bir tane var."
    Anahtar Kelimeler: Yıldız Tilbe, Ibrahim Tatlıses

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