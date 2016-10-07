Yılmaz Erdoğan, yeni filmi 'Ekşi Elmalar' için çalışmalarını sürdürüyor. Erdoğan, film için dedesi Sait Atay'ın ilham aldı. 1970 yıllarında iki dönem belediye reisliği yapan ve yörenin en iyi giyineni kabul edilen dedesi Atay'ın kınalı saçı, yeni filmin senaryosunda yer aldı.Ekşi Elmalar'ın çekimlerinde ünlü oyuncu Yılmaz Erdoğan, dedesinin kıyafetlerinin birebir kopyaları ile ekran önüne çıktı. Erdoğan'ın saçına kına yaktırdığı da bir sahnede yer aldı. Çekimlerde gerçek kına kullanıldığı öğrenildi.Erdoğan, eşi Belçim Bilgin ile boşandı iddialarına da yanıt verdi. Eşi ile boşanma gibi bir gündemleri olmadığını belirten Erdoğan yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi: “Gündemimizde şu anda böyle bir durum yok. Ne bir vekalet ne bir başvuru ne de böyle bir dava... Biz açıklama yapmaktan yorulduk. Haberler gerçekleri yansıtmıyor.”