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    • Zeki Müren, ölümünün 20. yılında anıldı

    'Sanat Güneşi' Zeki Müren, ölümünün 20'nci yıldönümünde Bursa’daki Emir Sultan Mezarlığı'ndaki kabri başında törenle anıldı

    24 Eylül 2016 Cumartesi 13:43
    Zeki Müren, ölümünün 20. yılında anıldı
    Zeki Müren'in ölüm yıldönümü nedeniyle Emir Sultan Mezarlığı'nda düzenlenen törene yeğeni Özlem Olgaç Güner, Devlet Satançısı Kutlu Payaslı, Türk Eğitim Vakfı (TEV) Bursa Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Çalışkan, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı'nın Bursa Temsilciliği Başkanı İbrahim Güven, Zeki Müren Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri ile çok sayıda kişi katıldı. TEV ve TSK Mehmetçik Vakfı adına çelenklerin konulduğu Müren'in kabri başında, dualar okunurken, anma töreninde konuşan Özlem Olgaç Güner, "Ölümünün 20'nci yılında Zeki Müren’i sevenleriyle birlikteyiz. Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri burada. Müren, her zaman kalplerde. Onun ışığı Türkiye’yi aydınlatmaya devam edecek. Tüm kalpler onun ışığıyla aydınlanacak" dedi.

    BU YIL 200 ÖĞRENCİYE BURS VERECEKLER

    TEV Bursa Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Çalışkan, Zeki Müren'in  Türkiye'nin geleceğinin eğitimle olacağı bilinciyle tüm mal varlığını kendileri ve TSK Mehmetçik Vakfı'na bağışladığını hatırlattı. Vakıflarının,  Zeki Müren Burs Fonu'ndan 20 yılda, 2 bin 631 öğrencinin yararlandığını belirten Çalışkan, bu öğretim yılında da 200 öğrenciye burs verdiklerini kaydetti.

    Mezarlıktaki tören ardından Emir Sultan Camii'nde mevlit okutuldu.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Zeki Müren, Zeki Müren ölüm Yılı

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