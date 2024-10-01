Bugün Denizli'de hava durumu, güneşli ve ılıman bir gün sunuyor. Sıcaklık 24°C'ye kadar yükselirken, rüzgarın hafif esmesi, sıcak havayı daha da keyifli hale getiriyor. İşte gün boyunca beklenen hava durumu detayları:
Günlük hava durumu detayları
12.00 - 15.00: Az Bulutlu
- Sıcaklık: 24°C
- Hissedilen Sıcaklık: 24°C
- Nem: %30
- Rüzgar: Belirgin değil, 11 km/sa
- Maks. Rüzgar Hızı: 35 km/sa
Günün en sıcak saatleri, açık havada vakit geçirmek için oldukça uygun. Parklarda yürüyüş yapabilir veya arkadaşlarınızla buluşabilirsiniz.
15.00 - 18.00: Parçalı bulutlu
- Sıcaklık: 22°C
- Hissedilen Sıcaklık: 22°C
- Nem: %31
- Rüzgar: Belirgin değil, 11 km/sa
- Maks. Rüzgar Hızı: 40 km/sa
Bu saatlerde sıcaklık bir miktar düşüyor ancak hala oldukça keyifli. Dış mekan etkinliklerine devam edebilirsiniz.
18.00 - 21.00: Parçalı bulutlu
- Sıcaklık: 17°C
- Hissedilen Sıcaklık: 17°C
- Nem: %44
- Rüzgar: Hafif, 5 km/sa
- Maks. Rüzgar Hızı: 30 km/sa
Akşam saatlerinde sıcaklık daha da düşecek ama hala dışarıda vakit geçirmek için uygun. Hava serinlemeye başlarken, hafif bir ceket almak iyi bir fikir olabilir.
21.00 - 24.00: Az bulutlu
- Sıcaklık: 15°C
- Hissedilen Sıcaklık: 15°C
- Nem: %52
- Rüzgar: Hafif, 5 km/sa
- Maks. Rüzgar Hızı: 20 km/sa
Geceye geçerken hava daha serin bir hal alıyor. Dışarıda kalmayı planlıyorsanız, sıcak tutacak giysilerle hazırlığınızı yapmalısınız.
01 Ekim 2024 Denizli hava durumu görmek için tıklayın.