Bugün Denizli'de hava durumu, güneşli ve ılıman bir gün sunuyor. Sıcaklık 24°C'ye kadar yükselirken, rüzgarın hafif esmesi, sıcak havayı daha da keyifli hale getiriyor. İşte gün boyunca beklenen hava durumu detayları:

Günlük hava durumu detayları

12.00 - 15.00: Az Bulutlu

Sıcaklık: 24°C

Hissedilen Sıcaklık: 24°C

Nem: %30

Rüzgar: Belirgin değil, 11 km/sa

Maks. Rüzgar Hızı: 35 km/sa

Günün en sıcak saatleri, açık havada vakit geçirmek için oldukça uygun. Parklarda yürüyüş yapabilir veya arkadaşlarınızla buluşabilirsiniz.

15.00 - 18.00: Parçalı bulutlu

Sıcaklık: 22°C

Hissedilen Sıcaklık: 22°C

Nem: %31

Rüzgar: Belirgin değil, 11 km/sa

Maks. Rüzgar Hızı: 40 km/sa

Bu saatlerde sıcaklık bir miktar düşüyor ancak hala oldukça keyifli. Dış mekan etkinliklerine devam edebilirsiniz.

18.00 - 21.00: Parçalı bulutlu

Sıcaklık: 17°C

Hissedilen Sıcaklık: 17°C

Nem: %44

Rüzgar: Hafif, 5 km/sa

Maks. Rüzgar Hızı: 30 km/sa

Akşam saatlerinde sıcaklık daha da düşecek ama hala dışarıda vakit geçirmek için uygun. Hava serinlemeye başlarken, hafif bir ceket almak iyi bir fikir olabilir.

21.00 - 24.00: Az bulutlu

Sıcaklık: 15°C

Hissedilen Sıcaklık: 15°C

Nem: %52

Rüzgar: Hafif, 5 km/sa

Maks. Rüzgar Hızı: 20 km/sa

Geceye geçerken hava daha serin bir hal alıyor. Dışarıda kalmayı planlıyorsanız, sıcak tutacak giysilerle hazırlığınızı yapmalısınız.

01 Ekim 2024 Denizli hava durumu görmek için tıklayın.