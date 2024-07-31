İzmir'de 1 Ağustos'ta 19 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
ALİAĞA / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
B. Hayrettin Paşa ( 6110. Sk. )
BALÇOVA / İZMİR
Saat : 1:00 - 1:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Onur ( Selluka Sk. Akasya Sk. Ateş Sk. Atlas Sk. Badem Sk. Begonya Sk. Kent Sk. Mithatpaşa Cd. )
İnciraltı ( SEREN Sandal Sk. Mustafa Kemal Sahil Blv. )
Eğitim ( CEM SULTAN Şehit Kamil Özdemir Sk. Ulubatlı Sk. Mevlana Sk. Mehmet Emin Sk. )
Bahçelerarası ( İkiztepe Çıkışı-K17 Çakıl Sk. YILDIZ SK. Körfez Sk. Kumul Sk. Kumsal Sk. Hercai Sk. Denizyıldızı Sk. Denizaltı Sk. Balçova Meydanı Yakamoz Sk. Tümay Sk. Tan Sk. Serçe Sk. Seren Sk. )
BAYINDIR / İZMİR
Saat : 9:30 - 15:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Havuzbaşı
Çırpı Cami
İbrahimçavuş
Mektep
BAYRAKLI / İZMİR
Saat : 13:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Tepekule ( 2086/1. Sk. Şehit Hakan Uysal 2120/2. Sk. 2086/2. Sk. 2048/7. Sk. 2065. Sk. 2065/1. Sk. 2065/2. Sk. 2065/3. Sk. 2065/4. Sk. 2066. Sk. 2067. Sk. 2068. Sk. 2069. Sk. 2070. Sk. 2083. Sk. 2083/1. Sk. 2083/2. Sk. 2084. Sk. 2084/1. Sk. 2084/2. Sk. 2084/7. Sk. 2085. Sk. 2086. Sk. )
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çiçek ( 1637/7. Sk. 1610. Sk. 1611. Sk. 1615. Sk. 1615/1. Sk. 1615/2. Sk. 1615/3. Sk. 1616. Sk. 1618. Sk. 1618/1. Sk. 1637/1. Sk. 1637/5. Sk. 1616/2 Adil Akçamlı Sk. )
BERGAMA / İZMİR
Saat : 10:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Zeytindağ
Saat : 13:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mahmudiye ( Mahmudiye Köyü İç Yolu Mahmudiye )
Yukarıkırıklar ( Yukarıkırıklar Köyü İç Yolu )
Üçtepe ( Üçtepe Köyü İç Yolu )
Kaleardı ( Kaleardı Yolu Kaleardı Köyü İç Yolu )
Hamzalısüleymaniye ( Hamzalısüleymaniye Köyü İç Yolu )
Gökçeyurt ( Gökçeyurt Köyü İç Yolu )
Çitköy
Avunduruk ( Avunduruk Köyü Yolu Avunduruk )
Ahmetbeyler
Saat : 11:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Atatürk ( Beyazıt Cd. Teoman Sk. Osmanbey Sk. Mete Sk. Kılıçarslan Sk. Fatih Cd. Cengiz Han Sk. Alemdar Sk. )
BORNOVA / İZMİR
Saat : 12:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Egemenlik ( 6131. Sk. 6146/7. Sk. )
BUCA / İZMİR
Saat : 10:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kuruçeşme ( 203/52. Sk. 202/50. Sk. 202/5. Sk. 202/3. Sk. HACI BEKTAŞ VELİ 202. Sk. 201/4. Sk. 201/2. Sk. DOĞUŞ Hacı Bektaş Veli 203/31. Sk. )
Adatepe ( DEÜ Kaynaklar Yerleşkesi Otobüs Son Durağı )
DİKİLİ / İZMİR
Saat : 10:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çandarlı ( Konunç 14 Sk. Olgu 6 Sk. Ayyıldız Asnur 9 Sk. Yıldızkent Sk. Bergama Asfaltı Konunç 16 Konunç 17 Yıldızkent Konutları Çandarlı Tatil Köyü Konunç 5 Sk. Konunç 21 Sk. 1000. Sk. 1109. Sk. Asnur 10 Sk )
Saat : 10:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çandarlı
Saat : 10:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çandarlı ( 188 sokak Bergama Asfaltı Cad. 1050 FERHAT UYSAL 196 Sk. 161/1. Sk. 188 Sk. 154. Sk. 155. Sk. 194 Sk. )
GAZİEMİR / İZMİR
Saat : 4:00 - 11:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Irmak ( Gaziemir Yeni Mezarlığı 38/1 Sk. )
Zafer ( 800. Sk. 801. Sk. 802. Sk. 803. Sk. 804. Sk. Evka 7 Yolu Sk. )
KARABAĞLAR / İZMİR
Saat : 1:00 - 1:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Fahrettin Altay ( 65/15. Sk. 65/16. Sk. 65/21. Sk. 65/22. Sk. 65/5. Sk. Mithatpaşa Cd. )
KARŞIYAKA / İZMİR
Saat : 9:00 - 11:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mavişehir ( Hasan Tahsin Uzer Caddesi Hanri Benazus Caddesi Aziz Nesin Blv. OPERA CADDESİ )
KEMALPAŞA / İZMİR
Saat : 9:30 - 15:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bağyurdu Yeni ( Meltem Menderes Cd. Mimoza Sk. Mısırlı Sk. Çavuşoğlu Mısırlı Bahçelievler Sk. Demirci Mehmet Sk. Değirmencioğlu Sk. Bağyurdu İzmir Doğan )
KİRAZ / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Karaman ( Karaman Koyu İç Yolu )
KONAK / İZMİR
Saat : 1:00 - 1:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mehmet Ali Akman ( Mustafa Kemal Sahil Blv. )
MENDERES / İZMİR
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çukuraltı ( MUSTAFA KEMAL PAŞA 2197/1. Sk. 2205. Sk. 2270. Sk. 2272. Sk. 2274. Sk. 2276. Sk. 2276/1. Sk. 2276/2. Sk. 2278. Sk. 2209. Sk. 2211. Sk. 2213. Sk. 2197 2209 sk )
MENEMEN / İZMİR
Saat : 10:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Buruncuk ( 402. Sk. 404. Sk. 405. Sk. 406. Sk. 407. Sk. 412. Sk. 412/1. Sk. 413. Sk. Buruncuk Cd. Buruncuk Kalesi Mevki Çanakkale Asfaltı Çanakkale Asfaltı-Türkelli Cd. )
Çavuş ( 218 Sk. 200. Sk. 201. Sk. 202. Sk. 203. Sk. 204. Sk. 205. Sk. 206. Sk. 207. Sk. 209. Sk. )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Haykıran ( 800. Cd. 818 819. Sk. )
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Hatundere ( 6115. Sk. 6110. Sk. 6111. Sk. 6112. Sk. 6113. Sk. 6114. Sk. 6116. Sk. 6117. Sk. 6118. Sk. 6119. Sk. 6120. Sk. 6121. Sk. 6122. Sk. )
TİRE / İZMİR
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
İhsaniye
Dağdere ( DARI DERESİ Dağdere Köyü İç Yolu Dağdere Yolu )
Dallık ( Dallık Köyü İç Yolu Dallık Yolu sogulcaksu kume evleri )
Dibekçi ( Dibekçi Köyü İç Yolu Dibekçi Yolu yamandere dıbekcı yolu dibekçi ara yol patıka )
Dündarlı
TORBALI / İZMİR
Saat : 9:30 - 15:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Arslanlar
Kırbaş
URLA / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Sıra ( RADİKA BİBERİYE MESTAN DAYI 8001. Sk. HERCAİ )
Camiatik ( Kehribar Sk. Dörtyol Sk. Akik Sk. YABANGÜLÜ )
Kuşçular ( 8004 8003 )