Kademeli emeklilik bekleyenlere kritik açıklama
Kademeli emeklilik bekleyenlere kritik açıklama
İçeriği Görüntüle

Borsa İstanbul’da eylül sonu itibarıyla yaşanan sert dalgalanma ekim ayına da sarkarken, birçok şirket hissesi son 1 aylık dip seviyelerine indi. Piyasada temkinli bir hava hakim ve yatırımcılar, bu hisselerde dipten alım fırsatı olup olmadığını tartışıyor.

Özellikle sanayi, gayrimenkul ve finans sektörlerinden gelen bu 26 hisse, düşüş trendinde zayıf görünüm sergiliyor. Bazılarında satış baskısı işlem hacmiyle desteklenirken, bazılarında alım yönlü bir taban arayışı dikkat çekiyor.

Öne çıkan hisseler

Hisse Kodu Şirket Sektör Dipteki Durum
AGHOL Anadolu Grubu Holding Holding Son 1 aylık dibinde, fiyat zayıf
ASTOR Astor Enerji Enerji Düşüş trendinde baskı sürüyor
BORSK Bor Şeker Gıda Dip seviyede yatay seyir
CGCAM Çağdaş Cam Sanayi İşlem hacmi düşük
DGGYO Doğuş GMYO Gayrimenkul Talep zayıf, düşüş trendinde
HKTM Hidropar Hareket Kontrol Sanayi Hacim desteği yok
HURGZ Hürriyet Gazetecilik Medya Satış baskısı devam ediyor
IHAAS İhlas Haber Ajansı Medya Dipte yatay seyir
ISCTR İş Bankası (C) Finans Kısa vadeli göstergeler zayıf
ISSEN İşbir Sentetik Sanayi Momentum düşük
KLSER Kaleseramik Sanayi Satış eğilimi sürüyor
KOCMT Koç Metalurji Sanayi Düşüş trendi zayıf
KZGYO Kuzugrup GMYO Gayrimenkul Yatırımcı ilgisi sınırlı
MAKTK Makina Takım Sanayi Teknik zayıflık belirgin
MERCN Mercan Kimya Kimya Talep düşük
OSMEN Osmanlı Menkul Finans Durgun seyir
PKENT Petrokent Turizm Turizm Fiyat baskısı sürüyor
PRKME Park Elektrik Madencilik Madencilik Durağan görünüm
SASA Sasa Polyester Kimya Teknik göstergeler zayıf
SRVGY Servet GMYO Gayrimenkul Talep sınırlı
TLMAN Trabzon Liman Lojistik İşlem hacmi düşük
TTRAK Türk Traktör Otomotiv Satış baskısı dikkat çekiyor
TUKAS Tukaş Gıda Yatay seyir hakim
TURGG Türker Proje Gayrimenkul Gayrimenkul Zayıf hava etkili
VAKBN Vakıflar Bankası Finans Gevşeme sürüyor
VKGYO Vakıf GMYO Gayrimenkul Talep düşük

Yatırımcılar için çıkarımlar

Dip seviyelerde işlem gören hisseler, kısa vadede temkinli alımlar için dikkatle izlenebilir. Ancak satış baskısı ve düşük hacim, riskin sürdüğünü gösteriyor. Yatırımcıların teknik göstergeleri ve sektörel durumları birlikte değerlendirmesi öneriliyor.