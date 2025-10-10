Borsa İstanbul’da eylül sonu itibarıyla yaşanan sert dalgalanma ekim ayına da sarkarken, birçok şirket hissesi son 1 aylık dip seviyelerine indi. Piyasada temkinli bir hava hakim ve yatırımcılar, bu hisselerde dipten alım fırsatı olup olmadığını tartışıyor.

Özellikle sanayi, gayrimenkul ve finans sektörlerinden gelen bu 26 hisse, düşüş trendinde zayıf görünüm sergiliyor. Bazılarında satış baskısı işlem hacmiyle desteklenirken, bazılarında alım yönlü bir taban arayışı dikkat çekiyor.

Öne çıkan hisseler

Hisse Kodu Şirket Sektör Dipteki Durum AGHOL Anadolu Grubu Holding Holding Son 1 aylık dibinde, fiyat zayıf ASTOR Astor Enerji Enerji Düşüş trendinde baskı sürüyor BORSK Bor Şeker Gıda Dip seviyede yatay seyir CGCAM Çağdaş Cam Sanayi İşlem hacmi düşük DGGYO Doğuş GMYO Gayrimenkul Talep zayıf, düşüş trendinde HKTM Hidropar Hareket Kontrol Sanayi Hacim desteği yok HURGZ Hürriyet Gazetecilik Medya Satış baskısı devam ediyor IHAAS İhlas Haber Ajansı Medya Dipte yatay seyir ISCTR İş Bankası (C) Finans Kısa vadeli göstergeler zayıf ISSEN İşbir Sentetik Sanayi Momentum düşük KLSER Kaleseramik Sanayi Satış eğilimi sürüyor KOCMT Koç Metalurji Sanayi Düşüş trendi zayıf KZGYO Kuzugrup GMYO Gayrimenkul Yatırımcı ilgisi sınırlı MAKTK Makina Takım Sanayi Teknik zayıflık belirgin MERCN Mercan Kimya Kimya Talep düşük OSMEN Osmanlı Menkul Finans Durgun seyir PKENT Petrokent Turizm Turizm Fiyat baskısı sürüyor PRKME Park Elektrik Madencilik Madencilik Durağan görünüm SASA Sasa Polyester Kimya Teknik göstergeler zayıf SRVGY Servet GMYO Gayrimenkul Talep sınırlı TLMAN Trabzon Liman Lojistik İşlem hacmi düşük TTRAK Türk Traktör Otomotiv Satış baskısı dikkat çekiyor TUKAS Tukaş Gıda Yatay seyir hakim TURGG Türker Proje Gayrimenkul Gayrimenkul Zayıf hava etkili VAKBN Vakıflar Bankası Finans Gevşeme sürüyor VKGYO Vakıf GMYO Gayrimenkul Talep düşük

Yatırımcılar için çıkarımlar

Dip seviyelerde işlem gören hisseler, kısa vadede temkinli alımlar için dikkatle izlenebilir. Ancak satış baskısı ve düşük hacim, riskin sürdüğünü gösteriyor. Yatırımcıların teknik göstergeleri ve sektörel durumları birlikte değerlendirmesi öneriliyor.