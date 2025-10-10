Borsa İstanbul’da eylül sonu itibarıyla yaşanan sert dalgalanma ekim ayına da sarkarken, birçok şirket hissesi son 1 aylık dip seviyelerine indi. Piyasada temkinli bir hava hakim ve yatırımcılar, bu hisselerde dipten alım fırsatı olup olmadığını tartışıyor.
Özellikle sanayi, gayrimenkul ve finans sektörlerinden gelen bu 26 hisse, düşüş trendinde zayıf görünüm sergiliyor. Bazılarında satış baskısı işlem hacmiyle desteklenirken, bazılarında alım yönlü bir taban arayışı dikkat çekiyor.
Öne çıkan hisseler
|Hisse Kodu
|Şirket
|Sektör
|Dipteki Durum
|AGHOL
|Anadolu Grubu Holding
|Holding
|Son 1 aylık dibinde, fiyat zayıf
|ASTOR
|Astor Enerji
|Enerji
|Düşüş trendinde baskı sürüyor
|BORSK
|Bor Şeker
|Gıda
|Dip seviyede yatay seyir
|CGCAM
|Çağdaş Cam
|Sanayi
|İşlem hacmi düşük
|DGGYO
|Doğuş GMYO
|Gayrimenkul
|Talep zayıf, düşüş trendinde
|HKTM
|Hidropar Hareket Kontrol
|Sanayi
|Hacim desteği yok
|HURGZ
|Hürriyet Gazetecilik
|Medya
|Satış baskısı devam ediyor
|IHAAS
|İhlas Haber Ajansı
|Medya
|Dipte yatay seyir
|ISCTR
|İş Bankası (C)
|Finans
|Kısa vadeli göstergeler zayıf
|ISSEN
|İşbir Sentetik
|Sanayi
|Momentum düşük
|KLSER
|Kaleseramik
|Sanayi
|Satış eğilimi sürüyor
|KOCMT
|Koç Metalurji
|Sanayi
|Düşüş trendi zayıf
|KZGYO
|Kuzugrup GMYO
|Gayrimenkul
|Yatırımcı ilgisi sınırlı
|MAKTK
|Makina Takım
|Sanayi
|Teknik zayıflık belirgin
|MERCN
|Mercan Kimya
|Kimya
|Talep düşük
|OSMEN
|Osmanlı Menkul
|Finans
|Durgun seyir
|PKENT
|Petrokent Turizm
|Turizm
|Fiyat baskısı sürüyor
|PRKME
|Park Elektrik Madencilik
|Madencilik
|Durağan görünüm
|SASA
|Sasa Polyester
|Kimya
|Teknik göstergeler zayıf
|SRVGY
|Servet GMYO
|Gayrimenkul
|Talep sınırlı
|TLMAN
|Trabzon Liman
|Lojistik
|İşlem hacmi düşük
|TTRAK
|Türk Traktör
|Otomotiv
|Satış baskısı dikkat çekiyor
|TUKAS
|Tukaş
|Gıda
|Yatay seyir hakim
|TURGG
|Türker Proje Gayrimenkul
|Gayrimenkul
|Zayıf hava etkili
|VAKBN
|Vakıflar Bankası
|Finans
|Gevşeme sürüyor
|VKGYO
|Vakıf GMYO
|Gayrimenkul
|Talep düşük
Yatırımcılar için çıkarımlar
Dip seviyelerde işlem gören hisseler, kısa vadede temkinli alımlar için dikkatle izlenebilir. Ancak satış baskısı ve düşük hacim, riskin sürdüğünü gösteriyor. Yatırımcıların teknik göstergeleri ve sektörel durumları birlikte değerlendirmesi öneriliyor.