Koç: Enerjin yüksek, yeni projelere adım atabilirsin. Risk almaktan çekinme.

Boğa: İlişkilerde yenilikler gündeme gelebilir. Duygusal konularda açık olmalısın.

İkizler: İş hayatında fırsatlar seni bekliyor. Hızlı düşün ve karar ver.

Yengeç: Yaratıcılığın ön planda. Hobilerine yönelerek stres atabilirsin.

Aslan: Sosyal çevrende değişiklikler yaşanabilir. Yeni insanlarla tanışabilirsin.

Başak: Mali konularda dikkatli olmalısın. Gereksiz harcamalardan kaçın.

Terazi: Kendine güvenin artıyor. Bu sayede, kişisel projelerinde başarılı olacaksın.

Akrep: Geçmişle yüzleşmek, sana fayda sağlayabilir. İçsel huzurunu bulabilirsin.

Yay: Seyahat planları yapabilirsin. Yeni yerler keşfetmek seni heyecanlandıracak.

Oğlak: Ailevi konular ön planda. Sevdiklerinle vakit geçirerek bağlarını güçlendirebilirsin.

Kova: Öğrenmeye açık olmalısın. Yeni bilgiler, sana kariyerinde avantaj sağlayacak.

5. evimiz hayatımızda nasıl bir yere sahip? 5. evimiz hayatımızda nasıl bir yere sahip?

Balık: Hayal gücün yüksek, yaratıcı projelere yönelmek için harika bir zaman. İçsel sesini dinle.

1 Ekim, burçlar için yeni başlangıçlar ve fırsatlarla dolu bir gün sunuyor. Bu dönemi iyi değerlendirin!

Editör: Sezin Türkyılmaz