İzmir'de 1 Ekim Salı günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de 1 Ekim'deki su kesintileri resmi sitesinde an an güncelliyor.

İzmir'de su kesintisi planı, su hattı yenileme ve altyapı çalışmaları nedeniyle zorunlu olarak yapılacak. İZSU, kesintiden etkilenecek olan ilçelerin listesini yayınladı.

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ BALÇOVA ÇETİN EMEÇ 01.10.2024 saat 09:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. BERGAMA FATİH 01.10.2024 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. BORNOVA NALDÖKEN 01.10.2024 saat 09:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. BORNOVA YEŞİLOVA, KARACAOĞLAN 01.10.2024 saat 09:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. KARABAĞLAR TAHSİN YAZICI, VATAN, MALİYECİLER, SALİH OMURTAK 01.10.2024 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. KARABAĞLAR ALİ FUAT CEBESOY, REFET BELE, TAHSİN YAZICI, ESENLİK 01.10.2024 saat 09:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. KINIK AŞAĞI 01.10.2024 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. NARLIDERE LİMANREİS 01.10.2024 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. NARLIDERE ATATÜRK, ILICA 01.10.2024 saat 09:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ KURUCUOVA, KAYMAKÇI, OVAKENT, ÇAYLI, ERTUĞRUL, ALAŞARLI, EMİRLİ, GERELİ, KIZILCAAVLU, KÖFÜNDERE, UZUNDERE, PİRİNÇÇİ 01.10.2024 saat 09:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ SEFERİHİSAR HIDIRLIK, AKARCA 01.10.2024 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. URLA TORASAN 29.09.2024 saat 13:30 ile 16:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Vatandaşlar dikkatli olmalı

Su kesintisi nedeniyle bu ilçelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması önem taşıyor. İZSU, özellikle su kesintisinden önce su depolama ve kesinti sırasında suyun tasarruflu kullanılması konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, kesinti sırasında su ihtiyacını karşılamak için çeşitli noktalarda su tankerlerinin hazır bulundurulacağı bildirildi.