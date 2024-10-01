İzmir'de 1 Ekim Salı günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de 1 Ekim'deki su kesintileri resmi sitesinde an an güncelliyor.
İzmir'de su kesintisi planı, su hattı yenileme ve altyapı çalışmaları nedeniyle zorunlu olarak yapılacak. İZSU, kesintiden etkilenecek olan ilçelerin listesini yayınladı.
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|BALÇOVA
|ÇETİN EMEÇ
|01.10.2024 saat 09:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|BERGAMA
|FATİH
|01.10.2024 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|BORNOVA
|NALDÖKEN
|01.10.2024 saat 09:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|BORNOVA
|YEŞİLOVA, KARACAOĞLAN
|01.10.2024 saat 09:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|KARABAĞLAR
|TAHSİN YAZICI, VATAN, MALİYECİLER, SALİH OMURTAK
|01.10.2024 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|KARABAĞLAR
|ALİ FUAT CEBESOY, REFET BELE, TAHSİN YAZICI, ESENLİK
|01.10.2024 saat 09:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|KINIK
|AŞAĞI
|01.10.2024 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|NARLIDERE
|LİMANREİS
|01.10.2024 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|NARLIDERE
|ATATÜRK, ILICA
|01.10.2024 saat 09:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|ÖDEMİŞ
|KURUCUOVA, KAYMAKÇI, OVAKENT, ÇAYLI, ERTUĞRUL, ALAŞARLI, EMİRLİ, GERELİ, KIZILCAAVLU, KÖFÜNDERE, UZUNDERE, PİRİNÇÇİ
|01.10.2024 saat 09:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|SEFERİHİSAR
|HIDIRLIK, AKARCA
|01.10.2024 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|URLA
|TORASAN
|29.09.2024 saat 13:30 ile 16:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
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Vatandaşlar dikkatli olmalı
Su kesintisi nedeniyle bu ilçelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması önem taşıyor. İZSU, özellikle su kesintisinden önce su depolama ve kesinti sırasında suyun tasarruflu kullanılması konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, kesinti sırasında su ihtiyacını karşılamak için çeşitli noktalarda su tankerlerinin hazır bulundurulacağı bildirildi.