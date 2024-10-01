Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesi’nde, 1 Ekim 2024 sabah saatlerinde meydana gelen boru patlağı nedeniyle su kesintisi başladı. MASKİ'den yapılan açıklamaya göre, kesinti saat 09:06 itibariyle başladı ve onarım süresi için henüz net bir süre verilemiyor.

Etkilenen bölgeler ve tedbirler

Su kesintisinin özellikle Halitpaşa Mahallesi'ni etkilediği belirtilirken, MASKİ ekiplerinin çalışmalarını hızla sürdürdüğü ifade edildi. Vatandaşların su kesintisi nedeniyle gerekli tedbirleri alması ve onarım çalışmaları süresince dikkatli olması isteniyor.