1 Eylül Dünya Barış Günü’nde, Efes Selçuk’un tarihi atmosferinde düzenlenen konser, barışın ve müziğin gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. İzmir Rebetiko Korosu’nun Efes Amfi Tiyatrosu’nda gerçekleştirdiği etkinlik, Türkçe ve Yunanca şarkılarla büyük ilgi gördü.

Ege Müziğinin Sesi: İzmir Rebetiko Korosu

Türkiye'nin tek Ege müziği korosu olan İzmir Rebetiko Korosu, Berkant Atılgan yönetiminde, Türk ve Yunan halk müziğinin unutulmaz eserlerini seslendirdi. Dinleyicilerin eşlik ettiği konserde, Koro Şefi Atılgan, paylaştığı anılarla katılımcılara duygusal anlar yaşattı.

"Halklar barış istiyor"

Konser sırasında Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, İzmir Rebetiko Korosu’na teşekkür ederek, barışa olan vurgu yaptı: “1 Eylül Dünya Barış Günü’nde, buradaki şarkılarınızla birçok şey aklımdan geçti. Geçtiğimiz günlerde Adıyaman’daki deprem bölgesindeydim ve oradaki acıları dinlerken duygulandım. Acıların milliyetçiliği yoktur; barış bu yüzden çok önemli. Halklar barış istiyor, birlikte yaşamak istiyorlar.”

Sanatın barışa katkısı

Başkan Ceritoğlu Sengel, sanatın barışa katkısını vurguladı: “Sanat ve sanatçılar, halklar arasında barışı güçlendirir. Aynı gökyüzüne bakarken çatışmaların anlamsız olduğunu düşünüyorum. Geçen Haziran’da Yorgo Papandreu ile, iki gün önce ise Zülfü Livaneli ile bir araya geldim. Sanat ve müzik, dostlukları ve kardeşliği temsil eder. Barışı, Türkülerle ve ezgilerle yaşatmalıyız. Gelecek, barış türkülerinin daha fazla söylendiği günlere gebedir.”