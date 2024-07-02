15 Temmuz Pazartesi günü, ülke genelinde çeşitli etkinliklerle anılacak olan Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında tatil ilan edildi. Tatilin ardından 16 Temmuz Salı ise normal iş düzenine geri dönülecek.

Bu tatil, vatandaşların aileleriyle birlikte zaman geçirebilmelerine ve şehir dışında tatil planları yapabilmelerine olanak tanıyor. İşverenler ise çalışanlarının izinlerini düzenlemek ve iş süreçlerini tatil sonrasında yeniden planlamak durumunda.

15 Temmuz'un resmi tatil ilan edilmesi, milli birlik ve demokrasi mücadelesinin önemini vurgularken, vatandaşlara bir günlük dinlenme ve refah sağlıyor.