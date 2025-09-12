Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı gün sonunda 4 milyon 920 bin liraya ulaştı. Haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,6’lık artış kaydedildi.

Gün içi hareketlilik

Altın piyasasında gün içinde en düşük 4 milyon 890 bin lira, en yüksek ise 5 milyon lira görüldü. Standart altının kilogram fiyatı, dünkü kapanış olan 4 milyon 890 bin liranın üzerine çıkarak 4 milyon 920 bin liradan günü tamamladı.

İşlem hacmi ve miktarı

KMKTP’de altın piyasasında toplam işlem hacmi 15 milyar 268 milyon 766 bin 466 lira, işlem miktarı ise 3 bin 147 kilogram olarak gerçekleşti. Tüm metallerde toplam işlem hacmi 15 milyar 406 milyon 593 bin lira oldu.

En çok işlem yapan kurumlar

Günün en fazla işlem yapan kurumları arasında Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Zirve Değerli Madenler yer aldı.

Bugünkü işlemlerden öne çıkan veriler

Önceki kapanış: 4.890.000 TL

En düşük: 4.890.000 TL

En yüksek: 5.000.000 TL

Kapanış: 4.920.000 TL

Ağırlıklı ortalama: 4.911.000 TL

Toplam işlem hacmi: 15,26 milyar TL

Toplam işlem miktarı: 3.147,33 kg

Toplam işlem adedi: 167