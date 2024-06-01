Sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde 3 bin 891 okulda, yurt dışında ise 11 sınav merkezinde 11 okulda gerçekleştirilecek. Bu yıl, özel durumları nedeniyle 187 öğrenci evde veya hastanede sınava alınacak. Görme engelli 82, az gören 292 öğrenciye yönelik de gerekli tedbirler alınmış durumda.

Sınav Detayları ve Önemli Bilgiler

Sınav İçeriği: Sınavda, sözel alandan oluşacak birinci oturum saat 09.30'da başlayacak, ardından ikinci oturum olan sayısal alandaki sınav saat 11.30'da başlayacak.

Kimlik Kontrolü ve Hazır Bulunma: Öğrenciler, en geç saat 09.00'da binada hazır bulunmalıdır. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirme işlemleri zamanında gerçekleştirilebilmelidir.

Gerekli Malzemeler: Öğrencilerin yanlarında fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi, geçerli kimlik belgesi, en az iki koyu siyah yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulundurması gerekmektedir.

Sınav Süresi ve Soru Türleri: Birinci oturumda 75 dakika sürecek sözel alandan, ikinci oturumda ise 80 dakika sürecek sayısal alandan sorular sorulacak.

Sonuçların Açıklanması: Sınav sonuçları, 28 Haziran'da açıklanacak ve aynı gün Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak.