Mersin'de '1 Milyon Mehmet' olarak tanınan ve sosyal medya sayesinde büyük bir takipçi kitlesi kazanan 56 yaşındaki zihinsel engelli Mehmet Bucak, dün kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Bugün öğle namazı sonrası, Toroslar ilçesindeki Güneykent Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı. Mehmet Bucak'ın sevenleri ve yakınları, onu gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurladı.

Sosyal medyada fenomen oldu

Mehmet Bucak, yıllarca sokaklarda "1 milyonun var mı?" diyerek dilencilik yaparken, Mersin halkı başta olmak üzere binlerce kişinin gönlünde yer edinmişti. Herkese gülümseyerek yaklaşan Bucak, bazı insanlar tarafından alay konusu edildi. Yıllarca devam eden bu yaşam tarzı, 5 yıl önce hayırsever mağaza sahibi Ahmet Yağmur ile tanıştıktan sonra değişti. Ahmet Yağmur, Bucak’ın dilencilik yapmasının ve dalga geçilmesinin önüne geçerek onu himayesine aldı ve '1 Milyon Mehmet' ismiyle YouTube hesabı açtı. Bu hesap sayesinde Bucak, sosyal medyada büyük bir ilgi gördü ve fenomen haline geldi.