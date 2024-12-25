Türkiye genelinde kayıt dışı ekonomiyi engellemek amacıyla bankacılık sektöründe önemli bir düzenleme başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 Ocak 2025 itibarıyla nakit işlemlerine dair yeni bir dönemi hayata geçiriyor. Yeni düzenlemeye göre, bankalarda yapılan tüm para yatırma ve çekme işlemlerinde, paranın kaynağına dair resmi belgelerin ibraz edilmesi zorunlu hale geliyor.

Kaynağı belirsiz paraya artık izin yok

Bu düzenleme, yıllar önce uygulamada olan ancak sonra kaldırılan bir sistemin yeniden devreye girmesiyle ilgili. 1 Ocak 2025'ten itibaren, Türkiye genelindeki tüm bankalarda nakit işlemler daha sıkı denetimlere tabi olacak. Banka personeli, nakit işlem yapan müşterilere, işlemin kaynağını ve amacını kanıtlayan belgeler sunmalarını talep edecek. Ayrıca, banka görevlileri, "Para nereden geldi? Hangi amaçla kullanılacak?" gibi sorular sorma yetkisine sahip olacak.

Belgelerinizi hazır tutun: İşlem yaparken zorluk çekmeyin

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yeni düzenleme hakkında önemli uyarılarda bulundu. Memiş, nakit işlemlerde herhangi bir sorun yaşanmaması için gerekli belgelerin eksiksiz bir şekilde hazır bulundurulması gerektiğini vurguladı. Özellikle, döviz bozduranların döviz fişi, altın satanların fatura, gayrimenkul veya araç satışı yapanların ise satış belgelerini yanlarında bulundurmaları gerektiği ifade etti.

Kaynağı belirsiz nakitlerde inceleme süreci başlatılacak

Belgelerini düzgün şekilde ibraz edenler bankacılık işlemlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilecek. Ancak, paranın kaynağını belgeleyemeyenler için detaylı bir inceleme süreci başlatılacak. Kaynağı belirsiz nakit paralarla işlem yapmak isteyenlerin daha dikkatli olmaları gerekecek, çünkü 1 Ocak 2025 itibarıyla, kaynağı belgelenemeyen paralarla işlem yapmak mümkün olmayacak.