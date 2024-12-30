1 Ocak 2025, Çarşamba günü resmi tatil olarak kabul edilecek. Bu tarihte kamu kurumları ve bazı işletmeler kapalı olacak, ancak temel ihtiyaçların karşılandığı marketler hizmet vermeye devam edecek. Yılbaşı tatilinde marketlerin açık olup olmayacağı, vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. A101, BİM, ŞOK ve Migros gibi büyük zincir marketler, yılbaşında da hizmet verecek.

1 Ocak marketler ne zaman açılacak?

Marketlerin 1 Ocak'ta açılış saatleri genellikle değişmeyecek. İşte o marketlerin saatleri:

A101: 09.00 - 21.00

09.00 - 21.00 BİM: 09.00 - 21.00

09.00 - 21.00 ŞOK: 09.00 - 21.00

09.00 - 21.00 Migros: Çoğu şube 08.30 veya 09.00'da açılacak ve 21.00'e kadar hizmet verecek. AVM içindeki şubelerde ise bu saatler 10.00 - 22.00 arasında değişebilir.

Yılbaşı günü marketler açık mı?

31 Aralık Salı günü, yani yılbaşı öncesinde marketler normal çalışma saatlerinde hizmet vermeye devam edecek. Yılbaşı günü olan 1 Ocak’ta ise büyük zincir marketler, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için standart çalışma saatlerinde açık olacak.

Market çalışma saatlerinde değişiklikler olabilir mi?

Marketlerin çalışma saatleri, belirli bölgesel değişiklikler veya yerel tatiller nedeniyle küçük farklılıklar gösterebilir, ancak genel olarak 1 Ocak 2025 tarihinde büyük zincir marketlerin 09.00 - 21.00 saatleri arasında açık olacağı bekleniyor.