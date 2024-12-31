İstanbul’da yılbaşı öncesi alınan yoğun güvenlik önlemleri kapsamında birçok yol trafiğe kapatıldı. Yeni yılın ilk gününde ise Galata Köprüsü’nde gerçekleştirilecek "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa" yürüyüşü sebebiyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı açıklandı. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstanbul İl Temsilciliği tarafından düzenlenecek etkinlik nedeniyle 1 Ocak Çarşamba günü bazı güzergahlarda düzenlemeler yapılacak.

İstanbul Valiliği’nden açıklama

Valilik tarafından yapılan açıklamada, 31 Aralık Salı günü saat 23.00’ten itibaren program bitimine kadar Fatih ve Beyoğlu ilçelerinde çeşitli yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu. Özellikle Galata Köprüsü ve bağlantılı sokaklarda araç trafiğine izin verilmeyeceği belirtilerek vatandaşların alternatif yolları kullanmaları istendi.

Kapatılacak yollar:

Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddeye çıkan yollar

Reşadiye Caddesi ve bağlantılı yollar

Ankara Caddesi ve Ebu Suud Caddesi

Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci-Vefa Karakurdu Üst Geçidi arası)

Küçük Ayasofya Caddesi

Alternatif güzergahlar:

Unkapanı Köprüsü

Refik Saydam Caddesi

Meclis-i Mebusan Caddesi

Tramvay seferlerinde değişiklik

Valilik açıklamasında, yılbaşı ve etkinlik nedeniyle tramvay seferlerinde de düzenlemeye gidileceği ifade edildi:

Eyüpsultan-Eminönü hattında Küçükpazar-Eminönü durakları arasında sefer yapılmayacak.

Kabataş-Beyazıt arası seferler durdurulacak.

31 Aralık saat 22.00 ile 1 Ocak saat 04.00 arasında Kabataş-Sultanahmet hattında tramvay seferleri geçici olarak iptal edilecek.

Galata Köprüsü’nde Gazze yürüyüşü

308 Sivil Toplum Kuruluşu’nun bir araya gelerek oluşturduğu Milli İrade Platformu, yürüyüşe destek çağrısında bulundu. TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, etkinliğin "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa" sloganıyla düzenleneceğini belirtti. Beşinci, Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekerek, uluslararası kamuoyunu bu trajediye karşı duyarlı olmaya davet etti.