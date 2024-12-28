İZBAN, Başkentray, Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı yeni yılın ilk günü ücretsiz hizmet verecek.

İzmir başta olmak üzere Ankara ve İstanbul’da raylı sistemler ve bazı metro hatlarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Kararı, Resmî Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 1 Ocak 2025 Çarşamba günü vatandaşlar raylı sistem araçlarına ve bazı metrolara ücretsiz binecek.

Hangi hatlar ücretsiz?

İZBAN: İzmir’in en önemli banliyö hattı.

İzmir’in en önemli banliyö hattı. Başkentray: Ankara’da şehir içi ve çevresinde ulaşım ı kolaylaştıran raylı sistem.

Ankara’da şehir içi ve çevresinde ı kolaylaştıran raylı sistem. Marmaray: İstanbul’un Asya ve Avrupa yakalarını bağlayan kritik ulaşım ağı.

İstanbul’un Asya ve Avrupa yakalarını bağlayan kritik ulaşım ağı. Sirkeci-Kazlıçeşme Hattı: İstanbul’un tarihi bölgelerini kapsayan raylı sistem hattı.

İstanbul’un tarihi bölgelerini kapsayan raylı sistem hattı. Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı: İstanbul Havalimanı'na ulaşımı kolaylaştıran yeni nesil metro hattı.