Altın yatırımcıları için rekor fiyatlar! İşte 1 Şubat 2025’te altın fiyatları ne kadar?

1 Şubat 2025 itibarıyla gram altın alış fiyatı 3.228,15 TL, satış fiyatı ise 3.228,84 TL olarak işlem görüyor.

Çeyrek altın alış fiyatı 5.230,00 TL, satış fiyatı ise 5.274,00 TL seviyesinden işlem görmekte.

Yarım altının alış fiyatı 10.460,00 TL, satış fiyatı ise 10.548,00 TL.

Cumhuriyet altını, alış fiyatı 20.857,00 TL ve satış fiyatı ise 21.010,00 TL olarak işlem görmekte.

Altın ons fiyatı, alış 2.800,78 USD, satış ise 2.801,28 USD olarak belirlenmiş durumda.