BURCU YANAR

İzmir'de, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı düzenlenen törenle kutlandı. Kabotaj Kanunu'nun yürürlüğe girişinin 98'inci yıl dönümü için düzenlenen tören saygı durusu ve İstiklal marşı ile başlayarak halat çekme yarışması, fotoğraf sergisi ve Bergama Vapuru ile yapılan mini gezi ile devam etti.

İzmir Bölge Liman Başkanı Ünal Hakan Atalan konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Bugün Türk milletinin gurur günlerinden biri olan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı kutlamak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Kabotaj Bayramı 1926 yılında, Kabotaj Kanunu’nun kabul edilmesi vesilesiyle Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde ilan edilen ve Türkiye’nin denizlerdeki egemenliğinin önemli bir dönüm noktası ve simgesidir. Kabotaj Kanunu aynı zamanda Türk denizciliğinin bugün ulaştığı seviyeye gelmesi açısından büyük bir itici güç olmuştur. Denizcilik geniş bir alanı kapsayan ve birçok farklı disiplini içinde barındıran, ülke ekonomisinde büyük paya sahip önemli bir sektördür. Biz de bu noktada daha güçlü bir denizcilik sektörü için yaptığımız düzenlemeler ve destek ile sürdürülebilir deniz taşımacılığını destekliyoruz.”

Gemi siparişinde 7. sıradayız

2000 yılında 149 olan liman tesisi sayısının 2023 yılında yüzde 46 oranında artarak 217’ye ulaştığını söyleyen Atalan, “Limanlarımızda elleçlenen yük miktarı ise 521 milyon tona çıkmıştır. Deniz taşımacılığındaki etkinliğin en önemli göstergelerinden biri de güçlü bir filoya sahip olmaktır. Dünya sıralamasında 12. Sırada yer almaktayız. Denizcilik aslında çok büyük bir aile. 138 bin gemi insanımız ve 1 Milyonu aşan amatör denizcimiz bulunuyor. Uzun yıllardır gemi insanı eğitim standartı sözleşmesi kapsamında beyaz listedeyiz. Gemi insanlarımızın istihdamına yönelik 38 ülkeyle imzalanmış protokolümüz bulunmaktadır. Gemilerimizin inşa edildiği gemi inşa ve yan sanayi yaklaşık 94 bin kişiye istihdam sağlayan büyük bir sektördür. Bu sektörde Türk tersanelerimiz gemi siparişinde dünyada 7. Gemi tonajına göre ise 11. sırdadır” dedi.

Gemi sökümde Avrupa lideriyiz

“2023 yılında ülkemiz 1.94 Milyar dolarlık gemi ve yat ihracatı gerçekleştirdi” diyen Başkan Ünal Hakan Atalan, “23 gemi geri dönüşüm tesisi ile ülkemiz gemi sökümünde dünyada 4. Avrupa’da lider konumdadır. Diğer yandan 63 yat limanı ve 391 balıkçı barınağımız ile birçok alanda faaliyet göstermekteyiz. Boğazlarımızdan transit geçen gemilerin geçiş ücretlerini Montro Türk Boğazları sözleşmesi kapsamında 40 yıl sonra güncelledik. Türk Boğazlarından uğraşsız geçiş yapan gemilerden alınan fener ve tahlisiye ücretlerini yaklaşık 5 katına çıkardık ve her 1 Temmuz Kabotaj Bayramı’nda bu ücreti güncelliyoruz. Bakanlığımız olarak Türkiye’yi bölgesel ve küresel düzeyde denizcilikte öncü bir ülke haline getirmek ve her geçen gün daha yüksek standartlarda denizcilik hizmeti sunmak için çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki güçlü bir denizcilik demek daha güçlü bir ekonomi demek” diye konuştu.