Kira sözleşmesi; kiraya verenin bir şeyin kullanımını devrettiği buna karşılık kiracının bir kira bedeli ödediği tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerden olup 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 299 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir.



Kira süresi, kira sözleşmelerinin esaslı unsurlarından birisidir. Borçlar Kanunu kira sözleşmelerini süre bakımından belirli süreli ve belirsiz süreli olarak ikiye ayırmıştır. Keza TBK m.300’e göre; “Kira sözleşmesi, belirli ve belirli olmayan bir süre için yapılabilir. Kararlaştırılan sürenin geçmesiyle herhangi bir bildirim olmaksızın sona erecek kira sözleşmesi belirli sürelidir; diğer kira sözleşmeleri belirli olmayan bir süre için yapılmış sayılır.“ denmektedir. Konut kiralamalarında yapılan sözleşmeler uygulamada genel olarak yıllık olarak yapılır. İş yeri kiralamalarında ise uzun süreli sözleşmeler tercih edilmektedir. Kanun gereği kira sözleşmelerinde süre ile ilgili bir kısıtlama yoktur. Sözleşme serbestisi kapsamında taraflar bu süreyi serbestçe kararlaştırabilir.

Sözleşmenin süresi, kira bedeline uygulanacak zam oranının belirlenmesinde ve ev sahibinin sözleşmeyi sona erdirebileceği tarihin hesaplanmasında esas alınır. Yine aynı şekilde, ev sahibinin kira sözleşmesinin beş yılı doldurması halinde kira tespit davası açabilme hakkı vardır. Bu beş yıllık sürenin tespitinde de yine sözleşmenin süresi önem arzetmektedir.



Sürenin bitiminde, ev sahibi kira sözleşmesinin bitimine dayanarak kiracıyı tahliye edemez. Belirli süreli kira sözleşmelerinin süre bitiminde sözleşmeyi sona erdirme hakkı yalnızca kiracıda bulunur. Örnek verecek olursak; 1 yıllık kira sözleşmesi bitiminde kiraya verenin kiracıyı sözleşmenin süre bitti diyerek evden veya iş yerinden çıkarması mümkün değildir. Yalnızca Kanundaki sayılan tahliye sebeplerinin varlığı halinde kiracının evden çıkarılması mümkündür.



Bu haller;

•Tahliye taahhütnamesi bulunuyor ise,

•Kira sözleşmesi 10. yılını doldurmuş ise,

•Yeniden inşa ya da imar durumu varsa

•Ev/İş yeri satıldıysa

•Kira bedeli ödenmemiş ise şeklindedir.